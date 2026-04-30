Familia de Abril Pérez Sagaón abandona el juicio de su feminicidio por desconfianza en Fiscalía de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por “falta de certeza, imparcialidad y legalidad” de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la familia de Abril Pérez Sagaón, víctima de feminicidio, se abstendrá de participar en el próximo juicio, entre otras inconformidades, porque Juan Carlos García Sánchez, exejecutivo de Amazon, exesposo de la víctima y posible autor material del crimen, sigue prófugo.

Se trata del feminicidio que estremeció no solo a la capital mexicana, sino al país entero, cuando la mujer fue asesinada frente a sus hijos, al circular por el Circuito Interior hacia el Aeropuerto Internacional de la CDMX, el 25 de noviembre del 2019.

Al mismo tiempo, miles de mujeres marchaban al Zócalo para exigir a la entonces jefa de gobierno y hoy presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y la fiscal capitalina, hoy general de la República, Ernestina Godoy Ramos, el alto a los feminicidios y la declaratoria de Alerta por Violencia de Género en la capital. En su momento, ambas funcionarias prometieron que no habría impunidad en el caso.

Además, desde agosto del año pasado, la actual fiscal Bertha Alcalde Luján, prometió a la familia de la víctima una reunión para hablar del caso, pero ésta no ha ocurrido.

En un comunicado firmado el 29 de abril, Jesús Javier Pérez Sagaón, hermano de Abril, y su representante legal, Héctor Alberto Pérez Rivera, informaron la decisión de abstenerse de participar en el juicio oral TE03/633/2024, cuya posible fecha de inicio sea el próximo 6 de mayo, tras cuatro años de “retrasos injustificados”.

Explicaron que en el proceso que se sigue contra Aisha “N”, Rodolfo Daniel “N”, Juan Carlos “N”, Oscar “N” y Maybeline “N”, la autoridad solicitó reiniciar estos juicios “prácticamente desde cero echando a la borda mas de cuatro años de presentaciones en juzgados, revictimización y dolor”.

La decisión de ya no apoyar a la FGJ local, agregaron, “obedece a que ya no existen condiciones mínimas de certeza, imparcialidad ni legalidad que permitan seguir este camino legal que ya habíamos recorrido”.

Justicia selectiva

En su comunicado, la familia de Abril Pérez Sagaón reiteró que, después de años de proceso, “no ha sido detenido ni presentado ante la justicia Juan Carlos García Sánchez, exesposo de Abril, señalado públicamente como pieza central en la planeación de los hechos”.

En declaraciones a la prensa, el abogado Pérez Rivera ha dicho que le han dado a la Fiscalía la ubicación del sujeto, pero “después de eso, esta persona misteriosamente se movió de lugar y desapareció". Sigue libre e impune.

La familia añadió que diversas personas pertenecientes al círculo cercano de éste “han sido señaladas como participantes directos en la preparación y ejecución del crimen, siendo acusadas directamente por uno de los autores materiales ya sentenciado. Pese a la gravedad de esos señalamientos, no han sido investigadas con la debida diligencia.

Se trata de la hermana y la novia de García Sánchez. Según declaró el autor material sentenciado, la primera le dio el arma y la segunda le pagó para cometer el crimen.

La familia de la víctima consideró “inadmisible que existan personas directamente señaladas en testimonios claves que permanezcan fuera del alcance de la justicia, mientras que otras enfrentan procesos bajo estándares de evidencia y urgencia claramente dispares”.

En su posicionamiento, precisó que “no prejuzga, ni descarta participación de algunas de las personas actualmente imputadas. Sin embargo, sostiene que cualquier determinación debe de derivar de una actuación íntegra, imparcial y completa por parte de la autoridad, lo cual no ha ocurrido”.

Y sentenció: “Las inconsistencias en la conducción del caso evidencian un ejercicio selectivo de la acción penal, alejado del debido proceso que exige un feminicidio de alto impacto como el de Abril Pérez Sagaón”.

Bajo estas condiciones, aseveró, “la familia no puede legitimar con su presencia un proceso en el que la ley no se aplica de manera uniforme en todas las personas presuntamente responsables”.

Luego, acusó que la exposición constante a audiencias y a la dinámica mediática “han generado un profundo desgaste emocional, dolor y victimización secundaria”.

Abstención y exigencia

La familia de Abril Pérez Sagaón destacó que la abstención a participar en el juicio que impulsa la FGJ de Alcalde Luján “constituye un acto legítimo de inconformidad frente a una acción jurídica que no ha garantizado verdad plena ni justicia integral”.

Por último, recordó que su exigencia sigue “firme y clara”:

1. La detención inmediata y sin dilaciones de Juan Carlos García Sánchez.

2. La investigación seria, exhaustiva e imparcial de todas las personas señaladas dentro de su círculo cercano.

3. El enjuiciamiento de la totalidad de los responsables, sin criterios de selectividad.

4. La reparación integral del daño para la familia.

5. Garantías efectivas de no repetición y de no revictimización frente a la violencia feminicida.

Y cerró: “La memoria de Abril exige una justicia imparcial, completa y expedita. Casi siete años de espera son inaceptables”.