Detienen a dos sujetos que intentaron secuestrar a una menor en Iztapalapa (Video)

Los sujetos intentaron subir a la menor a un auto negro. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos hombres que intentaron secuestrar y agredir sexualmente a una menor de edad fueron detenidos en calles de la alcaldía Iztapalapa.

La agresión, ocurrida en la colonia Ixtlahuacán, fue reportada al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) a través de una llamada al número de emergencias.

“Quisiera reportar a una chava que quisieron subir a un carro; le quitaron su celular, le pegaron y después le soltaron un balazo, pero no le pasó nada a la muchacha”, dijo la mujer que denunció el delito.

Tras recibir el reporte, cámaras del C2 Oriente revisaron las grabaciones e identificaron que dos hombres se aproximaron a la joven y comenzó un forcejeo.

Uno de los agresores, que vestía una sudadera oscura, intentó subirla por la fuerza a un vehículo de color negro.

Sin embargo, los agresores no lograron su cometido, por lo que huyeron del sitio a bordo de la unidad con dirección al norte.

A través de un monitoreo en tiempo real, los presuntos responsables fueron captados llegando a una vivienda de color amarillo, a la cual inmediatamente ingresaron.

Tan solo unos minutos después, salieron del domicilio y abordaron nuevamente el automóvil en el que se dieron a la fuga.

Tras dicho seguimiento de las cámaras de vigilancia, los operadores del centro informaron a elementos policiales la ruta y las características de los sospechosos.

Los uniformados lograron dar con el paradero de los hombres señalados por el intento de secuestro, quienes fueron interceptados por los oficiales.

Uno de los sospechosos, quien sería el conductor, intentó darse a la fuga, lo que comenzó una persecución.

No obstante, ambos implicados lograron ser arrestados y se les aseguró un arma y el vehículo. Posteriormente fueron trasladados al Ministerio Público correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de los hombres detenidos, así como tampoco la situación legal que enfrentarán.

El caso formó parte de las acciones relevantes presentadas de la semana del 28 de marzo al 3 de abril.