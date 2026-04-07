Gobierno de CDMX construirá 250 viviendas en las colonias Guerrero y Centro Histórico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la colocación de la primera piedra para la construcción de 250 viviendas en cinco predios ubicados en las colonias Guerrero y Centro Histórico, de la alcaldía Cuauhtémoc, y anunció que en 2026 se proyecta la edificación de 4 mil 500 viviendas adicionales en el mismo perímetro, con una inversión superior a mil millones de pesos.

El proyecto inicial contempla una inversión de 120 millones de pesos para la construcción de 250 viviendas en beneficio de aproximadamente 900 personas, distribuidas en los predios Arcos de Belén 69, Belisario Domínguez 43, avenida Chapultepec 69, Galeana 37 y Lerdo 12.

Antes del inicio de las obras, la mandataria morenista aseguró que su administración tiene como meta alcanzar 200 mil acciones de vivienda hacia 2030, de las cuales 10 mil están previstas para 2026, incluyendo las 4 mil 500 proyectadas en el Centro Histórico.

El costo estimado por vivienda será de un millón de pesos y los proyectos contarán con esquemas de financiamiento accesibles para las familias beneficiarias.

Brugada recordó que en los próximos días presentará ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que plantea que el incremento en las rentas no supere la inflación anual y contempla medidas frente a desalojos, así como la creación de una Defensoría Inquilinaria.

“Se trata de la construcción de 17 mil metros cuadrados, que inicia hoy toda la obra y se dio prioridad a las familias con arraigo vecinal, es decir, a las familias que han vivido aquí y que han enfrentado, como sabemos, una situación difícil: vivir en edificios de alto riesgo, en lugares que no tienen las condiciones para una vivienda digna”, dijo.

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, señaló que los predios intervenidos corresponden a antiguas vecindades que no habían sido incorporadas a programas de renovación habitacional, y que la política impulsada por la administración local busca recuperar el uso habitacional del centro de la ciudad.

En el desglose por predio, el director general de Planeación y Política del Suelo de la Secretaría de Vivienda, Raúl Bautista González, informó que en Arcos de Belén se construirán 60 viviendas; en Belisario Domínguez se rehabilitarán 40; en avenida Chapultepec 22; en Galeana 89, y en Lerdo 40 nuevas viviendas, con superficies que van de 48 a más de 80 metros cuadrados.

Las autoridades indicaron que varios de los inmuebles están catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo que su intervención deberá realizarse respetando su valor histórico.

Las obras iniciadas este 7 de abril tienen un tiempo estimado de ejecución de aproximadamente un año y se desarrollarán bajo esquemas de participación con las comunidades involucradas, según lo expuesto por las autoridades.