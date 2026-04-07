Procesan a tres policías por robo de casi 4 mdp en efectivo a un automovilista en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), presuntos involucrados en un robo millonario de dinero en efectivo, fueron vinculados a proceso por un juez de control y enfrentarán un procedimiento administrativo que contempla su destitución, informó el gobierno capitalino encabezado por la morenista, Clara Brugada.

En conferencia de prensa, el 6 de abril último, la mandataria local indicó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realiza las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, mientras que, en el ámbito administrativo, se inició el proceso interno que podría derivar en la baja definitiva de los elementos, en caso de comprobarse su participación.

El jefe de la policía, Pablo Vázquez, detalló que la detención se originó a partir de una denuncia ciudadana y el seguimiento mediante el sistema de videovigilancia.

“Y en lo que hace a la detención de los compañeros, presumiblemente vinculados al robo de efectivo, primero subrayar que este caso se persiguió como cualquier otro delito. Hubo una denuncia, que se hizo al 911, con apoyo del sistema de videovigilancia de la ciudad”, declaró.

El funcionario explicó que, al detectarse la presunta participación de personal de la dependencia, se dio intervención inmediata a la Dirección General de Asuntos Internos, cuyos mandos, junto con la Subsecretaría de Control de Tránsito, supervisaron directamente la detención de los implicados.

Sobre el proceso interno, precisó que la Dirección General de Asuntos Internos integra el expediente que será turnado a la Comisión de Honor y Justicia con una propuesta de destitución.

“No tenemos indicios —ya la Fiscalía lo investigará— de que haya habido alguna colusión con algún actor en el Estado de México. Nosotros lo perseguimos con el mismo rigor y la misma contundencia que perseguimos cualquier delito”, agregó.

El caso se originó el 2 de abril, cuando un automovilista fue interceptado en el Viaducto Río de la Piedad, en la colonia Asturias, por personas con uniforme de tránsito que viajaban en una camioneta sin placas. Bajo el argumento de una inspección, el conductor fue despojado de dos bolsas con dinero en efectivo que sumaban 3 millones 906 mil 317 pesos.

Tras la denuncia, se activó un seguimiento mediante el sistema de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) que permitió ubicar varios vehículos relacionados, incluidos dos automóviles tipo Jetta y una camioneta Yukon. El operativo derivó en la detención de Jorman “N”, Roberto “N” y Brayan “N” en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.

Durante las detenciones, las autoridades aseguraron dinero en efectivo, teléfonos celulares y cuatro vehículos presuntamente utilizados en el robo, algunos sin placas.?