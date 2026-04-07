Tabe dice que no autorizará Fan Fest del Mundial en la alcaldía Miguel Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 66 días del inicio del Mundial de Futbol en la capital mexicana, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anunció que su administración no autorizará la instalación de ningún Fan Fest en la demarcación, pues no cuenta con recursos ni personal suficientes para atender eventos masivos sin afectar los servicios destinados a la población.

Durante una conferencia, el panista sostuvo que la decisión responde a la capacidad operativa de la alcaldía frente a la demanda que implican este tipo de actividades.

“No vamos nosotros a autorizar un solo evento que distraiga los recursos que nuestros vecinos nos encargan para cubrir sus necesidades en la fiesta deportiva y lo decimos así porque no contamos con los recursos para poder garantizar la seguridad”, afirmó.

La fiesta del fútbol requiere condiciones que hoy NO existen.



Eventos extraordinarios requieren recursos extraordinarios.



Por eso, en Miguel Hidalgo decidimos NO autorizar Fan Fest.?



No vamos a quitarle a los vecinos los servicios que son para sus colonias. pic.twitter.com/TVTiOYhtS6 — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) April 7, 2026

El posicionamiento ocurre en el contexto de la organización de actividades paralelas al Mundial en la Ciudad de México, donde distintas autoridades contemplan la realización de espacios públicos para la transmisión de partidos y eventos asociados al torneo deportivo.

En ese marco, Tabe planteó que, en caso de que se autoricen Fan Fest en Miguel Hidalgo, la responsabilidad deberá recaer en el Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de la morenista, Clara Brugada, o en instancias federales.

“En todo caso, la autoridad o el gobierno que lo apruebe tendrá que asumir la responsabilidad de lo que implica la organización, como es la seguridad, la limpieza, la atención de emergencias y el orden en vía pública”, indicó.

El alcalde de oposición advirtió que la realización de estos eventos implica una carga adicional en materia de seguridad, servicios urbanos y atención de emergencias, áreas que, dijo, ya operan con recursos limitados: “Con los recursos actuales, Miguel Hidalgo no puede enfrentar la demanda de servicios sin que esto afecte a los vecinos. Eventos extraordinarios requieren recursos extraordinarios”, señaló.

?En Miguel Hidalgo NO se autorizarán eventos tipo Fan Fest: hoy no hay recursos para garantizar seguridad, servicios urbanos, protección civil y orden en vía pública.



No vamos a quitarle ni un peso a las colonias. Eventos extraordinarios requieren recursos extraordinarios. https://t.co/qxnFKmwvok pic.twitter.com/RVocPpYK9n — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) April 6, 2026

Acompañado por titulares de las áreas de Seguridad, Protección Civil, Servicios Urbanos y Gobierno y Asuntos Jurídicos de la demarcación, aseguró que insistirá en la necesidad de ampliar el presupuesto asignado a la demarcación para enfrentar la demanda asociada al evento internacional.

Por ello recordó que desde noviembre de 2025 solicitó a la jefa de Gobierno una ampliación presupuestal de 182 millones de pesos para cubrir necesidades en materia de seguridad, limpieza, bacheo, repavimentación, personal para emergencias y supervisión de la vía pública durante el Mundial.

“No se trata de entrar en un pleito, se trata de dejar claro cuáles son las capacidades, cuáles son los recursos y cuál es la magnitud del problema que vamos a enfrentar”, expresó.

Tabe adelantó que solicitará la instalación de una mesa de trabajo con el Gobierno de la Ciudad de México para replantear estos requerimientos y definir las condiciones bajo las cuales la alcaldía podría atender el impacto del Mundial en su territorio.