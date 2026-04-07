Uber reconoce que terceros usan su marca sin permiso para conductas ilícitas

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Uber México reconoció que existe una práctica “pública y documentada” en la que terceros, sin ninguna relación o registro en la plataforma, utilizan de forma indebida su marca para cometer conductas ilícitas, en respuesta a un caso de narcomenudeo detectado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en un inmueble de la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, donde autoridades realizaron un cateo y detuvieron a ocho personas.

Al ser cuestionada por Proceso sobre el caso, la Fiscalía capitalina informó que el operativo derivó en la apertura de una carpeta de investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, tras la ejecución de una orden judicial en el inmueble ubicado en la calle San Luis Potosí.

En el lugar, agentes de la Policía de Investigación (PDI), personal de Servicios Periciales y elementos de la Guardia Nacional aseguraron “diez indicios, algunos con características propias de sustancias ilícitas”, las cuales pusieron a disposición del Ministerio Público, junto con los ocho sujetos detenidos.

El caso se hizo público el pasado 1 de abril a partir de una publicación en X de Carlos Jiménez, quien aseguró que el domicilio cateado era un centro de distribución y consumo de marihuana operado por la Unión de Tepito.

Jiménez afirmó: “Aquí almacenaban marihuana de todo tipo, y la enviaban por Uber Eats y DiDi México”.

¿Qué dice Uber?

Tras ser consultada por esta revista, la empresa de transporte respondió que “es pública y está documentada una práctica en la que terceros, sin ninguna relación o registro en la plataforma, hacen uso indebido de un nombre o marca para cometer conductas potencialmente ilícitas”.

En el mismo posicionamiento, Uber indicó que “reitera el rechazo del uso inapropiado de su marca, incluyendo artículos como mochilas o indumentaria”, y señaló que sus equipos de vinculación policial mantienen colaboración con autoridades de seguridad en todo el país mediante herramientas tecnológicas.

La compañía añadió que su aplicación cuenta con la herramienta “Comprobante de estado de la entrega”, que permite a elementos de seguridad pública y privada verificar el estatus de una persona que afirma estar realizando un servicio mediante la plataforma.