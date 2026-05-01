Alertas en CDMX: advierten caída de granizo para la noche del viernes y calor el sábado

CDMX
Alertas en CDMX: advierten caída de granizo para la noche del viernes y calor el sábadoProtección Civil de esta capital emitió las siguientes recomendaciones para la población.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, se activa Alerta Amarilla por posible caída de granizo para esta tarde y noche en las demarcaciones: Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.
Se prevé caída de granizo pequeño entre las 19:00 y las 21:00 horas de este viernes.
Peligros asociados:
- Riesgo de resbalones y caídas para peatones.
- Posibles afectaciones en techos ligeros y canaletas.
- Reducción de la visibilidad en vialidades durante la precipitación.
Recomendaciones:
- Limpiar desagües y coladeras para evitar encharcamientos.
- Evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo puede volverse resbaloso.
- Ubicar a animalitos de compañía en una zona de menor riesgo.
Se activa #AlertaAmarilla por posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 01/05/2026, en las demarcaciones: @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa y @A_VCarranza.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 2, 2026
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La SGIRPC también informa que, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde de mañana, en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.
Se pronostican temperaturas máximas de 30 a 32 grados Celsius entre las 14:00 y las 17:00 horas del sábado 2 de mayo de 2026.
Recomendaciones por altas temperaturas:
- Usar bloqueador solar, incluso los días nublados, ubicar.
- Permanecer en lugares frescos, vestir ropa de colores claros.
- Utilizar gafas de sol, sombrero o gorra.
- Evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 9-1-1, al 55 5658 1111 de Locatel y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #temperaturas altas para la tarde del sábado 02/05/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx, Tláhuac y… pic.twitter.com/JpB1vmeGgk— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 2, 2026