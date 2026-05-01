Alertas en CDMX: advierten caída de granizo para la noche del viernes y calor el sábado

Protección Civil de la CDMX emitió alertas por posible granizo y por calor para el viernes 1 de mayo y el sábado 2. Foto: Miguel Dimayuga; Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, se activa Alerta Amarilla por posible caída de granizo para esta tarde y noche en las demarcaciones: Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Se prevé caída de granizo pequeño entre las 19:00 y las 21:00 horas de este viernes.

Peligros asociados:

Riesgo de resbalones y caídas para peatones.

Posibles afectaciones en techos ligeros y canaletas.

Reducción de la visibilidad en vialidades durante la precipitación.

Recomendaciones:

Limpiar desagües y coladeras para evitar encharcamientos.

Evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo puede volverse resbaloso.

Ubicar a animalitos de compañía en una zona de menor riesgo.

La SGIRPC también informa que, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde de mañana, en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Se pronostican temperaturas máximas de 30 a 32 grados Celsius entre las 14:00 y las 17:00 horas del sábado 2 de mayo de 2026.

Recomendaciones por altas temperaturas:

Usar bloqueador solar, incluso los días nublados, ubicar.

Permanecer en lugares frescos, vestir ropa de colores claros.

Utilizar gafas de sol, sombrero o gorra.

Evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 9-1-1, al 55 5658 1111 de Locatel y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.