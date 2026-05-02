Alerta en el AICM por amenaza de bomba; descartan riesgos

Un avión de Viva Aerobus en el AICM, aerolínea que este sábado 2 de mayo reportó una posible amenaza de bomba. Foto: J. Raúl Pérez

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La tarde de este sábado se presentó un reporte de posible amenaza de bomba en un avión de la aerolínea Viva Aerobus, informó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); tras la revisión de protocolo, no se encontraron indicios de algún artefacto explosivo.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 15:00 horas, de acuerdo con el mensaje que el AICM publicó en su cuenta de la red social X:

“Esta tarde se presentó un reporte de posible amenaza de bomba informado por la aerolínea Viva Aerobus, relacionado con la aeronave matrícula XA-VBM y los vuelos: VB1029 procedente de Cancún y VB 1104, con destino a Mérida, estacionada en la posición 13 de la Terminal 1”.

La autoridad aeroportuaria agregó que personal de seguridad AVSEC del aeropuerto y de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, a través de elementos del equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), en coordinación con la Comandancia General del AICM, hicieron la revisión de la aeronave y del equipaje, “conforme a los protocolos de actuación autorizados, sin que encontraran indicios de presencia de algún artefacto explosivo”.

#AICMinforma



Esta tarde se presentó un reporte de posible amenaza de bomba informado por la aerolínea Viva Aerobus, relacionado con la aeronave matrícula XA-VBM y los vuelos: VB1029 procedente de Cancún y VB 1104, con destino a Mérida, estacionada en la posición 13 de la… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) May 2, 2026

Sobre la falsa amenaza de bomba en la sede aérea que dirige el almirante Juan José Padilla Olmos, la aerolínea Viva Aerobus no emitió ningún comunicado en sus redes sociales oficiales.

Marinos y perros

El actor Héctor Suárez Gomis publicó un mensaje en su red social X en el que contó que iba a abordar el vuelo donde se habría detectado la amenaza de bomba.

Así lo narró: “Justo antes de abordar, varios elementos de la Marina entraron al avión y se nos avisó que el vuelo se iba a retrasar 90 minutos. Aparecieron más elementos de la Marina, pero ahora con perros y a través de las ventanas, se podían ver a más elementos de la Marina armados custodiando el avión mientras personal de Seguridad Pública revisaba las maletas que se habían documentado”.

Suárez Gomis agradeció la atención del personal de la aerolínea y dijo que, después de los hechos, decidió no viajar.

Yo iba a abordar en ese vuelo en el que tuvieron que activar el protocolo por amenaza de bomba...



Justo antes de abordar, varios elementos de la Marina entraron al avión y se nos avisó que el vuelo se iba a retrasar 90 minutos. Aparecieron más elementos de la Marina, pero ahora… https://t.co/RNdRIlUZFu pic.twitter.com/5hwowAqFRL — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) May 2, 2026

La supuesta amenaza se dio a solo 40 días de que inicie la Copa Mundial FIFA 2026, cuya inauguración será en la CDMX.