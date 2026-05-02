CDMX

Se registra conato de incendio en Torre del Bienestar; no hay lesionados

Protección Civil informó que en el “conato de incendio” se quemaron “papeles de archivo, a causa de un corto circuito”.
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Nacional
sábado, 2 de mayo de 2026 · 20:35

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un presunto corto circuito provocó un conato de incendio en el edificio sede de la Secretaría del Bienestar del gobierno federal, conocida como Torre del Bienestar, en la Ciudad de México; los bomberos controlaron la emergencia y no hubo personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron en el edificio ubicado en el Paseo de la Reforma número 51, esquina con la calle Antonio Caso, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, alrededor de las 11:00 horas de este sábado, según informó en su cuenta de X el director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, Juan Manuel Pérez Cova.

“En el lugar se quemaban artículos de papelería”, detalló. Y agregó que el fuego fue extinguido y que no hubo heridos.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó en su cuenta de X que en el “conato de incendio” se quemaron “papeles de archivo, a causa de un corto circuito”.

La dependencia añadió que personal operativo apoyó a los bomberos con los trabajos de mitigación de riesgos y la revisión del inmueble. Y reiteró que no hubo personas lesionadas.

El incidente ocasionó el desalojo del inmueble y la llegada de vehículos de emergencia a la zona que, a su vez, provocaron problemas viales en los alrededores.

La Secretaría del Bienestar es la dependencia federal encargada de los programas sociales del gobierno de la República que benefician a millones de mexicanos del todo el país.

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