Sujeto balea a 11 personas en baile sonidero de Peñón de los Baños

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una balacera durante un baile sonidero en la colonia Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza, dejó como saldo 11 personas heridas este domingo; una persona fue detenida.

De acuerdo con los primeros reportes, el baile se realizaba entre las calles Soles y Norte 186, la noche del sábado 2, cuando dos sujetos comenzaron a pelear a golpes.

De pronto, uno de ellos sacó de entre su ropa un arma de fuego y empezó a disparar. Los asistentes comenzaron a correr para huir, pero varios fueron alcanzados por las balas.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los oficiales que hacían labores de vigilancia en la zona escucharon las detonaciones y al llegar, observaron a los lesionados, acordonaron la zona y llamaron a los servicios de emergencia.

“En ese momento, los familiares de los heridos decidieron trasladarlos a un hospital para priorizar su atención médica especializada, por lo que se le dio seguimiento para realizar las primeras investigaciones del caso”, dijo la dependencia en una tarjeta informativa.

Los heridos dijeron tener entre 28 y 56 años y presentaron heridas en piernas, espalda, pies, espalda y glúteos.

Con base en las características del agresor que les dieron los afectados -playera blanca, pantalón de mezclilla negro y tenis negros con blanco-, los policías alcanzaron y detuvieron al posible responsable, quien dijo llamarse Luis “N” y tener 33 años. El sujeto llevaba en sus manos el arma de fuego abastecida con dos cartuchos útiles.

El detenido fue presentado ante el agente del Ministerio Público quien determinará su situación jurídica.