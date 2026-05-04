Clima

Alerta por onda de calor en CDMX del 5 al 8 de mayo: atienda estas recomendaciones

Durante estos días se espera elevado índice de radiación ultravioleta y lluvias aisladas por la tarde, indicó el gobierno capitalino.
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Nacional
lunes, 4 de mayo de 2026 · 14:32

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir del martes 5 de mayo inicia una nueva onda de calor que durará hasta el viernes 8 de mayo, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México.

Se prevén temperaturas diarias máximas muy calurosas, de 29 a 32 grados en la mayor parte de la capital del país.

Durante estos días se espera cielo parcialmente nublado, elevado índice de radiación ultravioleta y lluvias aisladas por la tarde, informó la dependencia en su cuenta de X.

Recomendaciones

  • No exponerse por tiempo prolongado al sol
  • Permanece en lugares frescos y ventilados
  • Usar bloqueador solar
  • Beber abundantes líquidos
  • Vestir con ropa ligera de colores claros
  • Utilizar gafas para sol, sombrilla, sombrero o gorra
  • Evitar comer en la vía pública, debido a que los alimentos se descomponen rápidamente
  • Prestar atención a las personas del entorno, especialmente a bebés, infantes y adultos mayores, así como mascotas y animales de compañía.
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