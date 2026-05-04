Alerta por onda de calor en CDMX del 5 al 8 de mayo: atienda estas recomendaciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir del martes 5 de mayo inicia una nueva onda de calor que durará hasta el viernes 8 de mayo, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México.

Se prevén temperaturas diarias máximas muy calurosas, de 29 a 32 grados en la mayor parte de la capital del país.

Durante estos días se espera cielo parcialmente nublado, elevado índice de radiación ultravioleta y lluvias aisladas por la tarde, informó la dependencia en su cuenta de X.

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