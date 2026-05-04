Alerta por onda de calor en CDMX del 5 al 8 de mayo: atienda estas recomendaciones

Clima
Alerta por onda de calor en CDMX del 5 al 8 de mayo: atienda estas recomendacionesDurante estos días se espera elevado índice de radiación ultravioleta y lluvias aisladas por la tarde, indicó el gobierno capitalino.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir del martes 5 de mayo inicia una nueva onda de calor que durará hasta el viernes 8 de mayo, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México.
Se prevén temperaturas diarias máximas muy calurosas, de 29 a 32 grados en la mayor parte de la capital del país.
Durante estos días se espera cielo parcialmente nublado, elevado índice de radiación ultravioleta y lluvias aisladas por la tarde, informó la dependencia en su cuenta de X.
Recomendaciones
- No exponerse por tiempo prolongado al sol
- Permanece en lugares frescos y ventilados
- Usar bloqueador solar
- Beber abundantes líquidos
- Vestir con ropa ligera de colores claros
- Utilizar gafas para sol, sombrilla, sombrero o gorra
- Evitar comer en la vía pública, debido a que los alimentos se descomponen rápidamente
- Prestar atención a las personas del entorno, especialmente a bebés, infantes y adultos mayores, así como mascotas y animales de compañía.