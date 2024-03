Libia García, candidata al gobierno de Guanajuato, dice que no mantendrá al actual fiscal del estado

LEÓN, Gto. (apro).- La candidata del PAN-PRI-PRD a la gubernatura de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, inició su campaña con la promesa de que, de ganar la elección, no seguirá Carlos Zamarripa Aguirre al frente de la Fiscalía General del Estado, después de 15 años en el cargo, y tampoco tendrá espacio en el gabinete Alvar Cabeza de Vaca, quien ha ocupado la Secretaría de Seguridad Pública desde hace 12 años.

Para las primeras horas de campaña, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato convocó a una conferencia de prensa para presentar su propuesta en materia de seguridad. En el apartado de preguntas y respuestas surgió el tema de la permanencia de los dos hombres más cuestionados en los últimos años por la creciente violencia en el estado con ellos a cargo de la seguridad y de la procuración de justicia.

“Quiero ser muy contundente porque sé que además será una pregunta recurrente en este ejercicio de campaña. Yo les digo hoy, de cara a las y los guanajuatenses, que Alvar y Zamarripa no continuarán en mi gobierno.”

La salida de Alvar Cabeza de Vaca, quien llegó a la Secretaría de Seguridad Pública en 2012, en el inicio del gobierno de Miguel Márquez Márquez, ya la había adelantado desde la precampaña, cuando dijo que su proyecto ofrece un cambio para Guanajuato. Alvar Cabeza de Vaca mantuvo su cargo cuando, en 2018, Diego Sinhue Rodríguez lo ratificó.

Carlos Zamarripa Aguirre ha permanecido al frente de la procuración de justicia desde 2009, primero como procurador y luego como fiscal general. Ha visto pasar a gobernadores panistas: Juan Manuel Oliva, Héctor López Santillana (interino), Miguel Márquez Márquez y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

La reforma para crear la Fiscalía General del Estado en 2019 le dio el pase directo; en ese momento la encargada de llevar los trabajos de reforma constitucional fue la entonces diputada Libia García Muñoz Ledo, ahora la candidata del PAN que promete anticipar la salida del fiscal con más años en el cargo en toda América Latina.

Con el pase directo, Carlos Zamarripa tenía la posibilidad de quedarse en el cargo hasta 2028.

En la legislación local se establece que quien tiene la facultad legal para pedir la remoción del titular de la Fiscalía General del Estado es la persona titular del Poder Ejecutivo, remoción que tendrá que ser aprobada por el Congreso del Estado.

Guanajuato está convertido en uno de los estados más violentos del país, con el mayor número de homicidios dolosos; sin embargo, frente a las constantes críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador al trabajo de Carlos Zamarripa, el principal defensor del fiscal ha sido el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“No podríamos tener la mejor Fiscalía del país, sin tener al mejor fiscal del estado”, sostuvo Diego Sinhue Rodríguez apenas unas horas antes de la promesa de Libia García, durante el quinto informe de Carlos Zamarripa Aguirre como fiscal general, aunque le anteceden 10 años como procurador de justicia.

“Más allá de las críticas, más allá de los señalamientos que son, al final, politiquería, los resultados hablan de un hombre comprometido con la seguridad de su estado y de su familia”, sostuvo Rodríguez Vallejo.

Cada que la violencia en Guanajuato sale a relucir en las mañaneras, Andrés Manuel López Obrador se muestra incisivo en sus críticas a Zamarripa, considerándolo un protegido del grupo más conservador del PAN.

Incluso reveló que personalmente pidió a Diego Sinhue Rodríguez removerlo del cargo, durante una conversación informal, pero le sorprendió que la respuesta le llegó horas después con un mensaje que le envió Carlos Zamarripa a través de su entonces consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra.

“Le habla el fiscal a Julio para que me dé el recado de que le había dicho el gobernador cuál era mi propuesta, pero que no lo iba a mover el gobernador. Y no lo movió”, dijo López Obrador en la conferencia mañanera del 23 de octubre de 2023, al recordar el día que sugirió un cambio en la Fiscalía de Guanajuato.