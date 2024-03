Rechaza INE prorrogar entrega de firmas de apoyo a candidatos independientes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en sesión especial durante la noche del 29 de febrero, dio respuesta negativa a las solicitudes de los aspirantes a candidatos independientes que no alcanzaron el registro, José Eduardo Verástegui Córdoba, Antonio Correa González y Ana María Moreno Hernández.

Asimismo, ordenó notificarles por correo electrónico y publicara el respectivo acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Respecto al escrito presentado por el ciudadano José Eduardo Verástegui Córdoba, observó los mismos argumentos de otras solicitudes enviadas al INE mediante diversos escritos presentados previamente los días 27 de octubre, 13 y 28 de noviembre de 2023, que fueron atendidos en diversos acuerdos debatidos por el INE y así descritos:

Sobre su petición de ampliar los plazos previstos para recabar firmas de apoyo ciudadano, ante las dificultades para hacerlo debido a los fenómenos naturales ocurridos en Baja California Sur, Guerrero y Sinaloa, el INE determinó que no resultaba procedente porque, aunque recabó apoyos en las 32 entidades del país, no alcanzó el 1% de la lista nominal de electores en ninguna y no acreditó una justificación viable para ampliar el plazo de entrega de las firmas.

Tampoco procedió la respuesta a Antonio Correa González, aspirante a la candidatura presidencial independiente, porque encontró inconsistencias en la documentación y se las notificó, y ante la solicitud de ampliar el plazo, estableció que éste ya se había alargado, por lo que le negó la prórroga.

Sobre la negativa a los escritos presentados por Ana María Moreno Hernández, también aspirante a la candidatura presidencial, el INE señaló que la ciudadana presentó la solicitud de manera extemporánea y por eso se estableció como “no presentada”.