AMLO descarta cierre de refinerías; esto le respondió Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ninguna refinería en el país cerrará, como propuso la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez.

A través de su cuenta de X (antes Twitter) y sin mencionar nombres, el mandatario Federal respondió a Gálvez y a las declaraciones realizadas por el candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, sobre la refinería de Tula.

“Una persona dijo que había que cerrar la refinería de Tula, otra más dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico. Hoy el presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de ese municipio. De modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe”, señaló.

“Recordemos no sólo al general Cárdenas sino también al presidente Adolfo López Mateos, que en 1960 nos advertía: ‘No se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros’”.

En tanto, Galvez utilizó la misma red social para replicar al presidente de la República, y afirmó que, así como defiende el uso de combustibles fósiles, debería hacerlo con la salud de los mexicanos.

"Le pongo dos retos para su mañanera de este lunes: 1) Haga pública la información del dinero que ha perdido Pemex refinación en su gobierno. 2) Haga públicos los datos de calidad del aire y emisiones de azufre para todas las refinerías de Pemex", dijo.

"Quedo atenta de su respuesta. Y lo invito a que mañana esté atento de #LaCampañeta aprenderá sobre energía, salud y finanzas públicas".

El candidato de MC, Jorge Álvarez anunció durante su gira por Nuevo León, que si resulta ganador de la contienda electoral, ordenará el cierre definitivo de la refinería Héctor Lara, Sosa, en Cadereyta, Nuevo León, y la Francisco I. Madero, que se ubica en Ciudad Madero, Tamaulipas, aunque él afirmó que estaba en Tampico.

“Anuncio que en primeros seis meses de mi Gobierno la refinería Héctor Lara Sosa, de Cadereyta, Nuevo León, y la Francisco I. Madero en Tampico, Tamaulipas, cerrarán de forma definitiva", dijo.

"La Refinería de Cadereyta está a solo 40 kilómetros de la zona metropolitana de Monterrey y es la principal fuente fija de contaminación, y principal causa de enfermedades respiratorias para los 5.3 millones de habitantes de esta ciudad mexicana. La refinería de Cadereyta emite alrededor de 90% de dióxido de azufre que se esparce por distintos municipios de Nuevo León, e incluso afecta al este de Coahuila".

Por ello, aplaudió que Xóchitl Gálvez se sume a su propuesta de cerrar la refinería de Cadereyta.

“Me da gusto que @XochitlGalvez se sume a mi propuesta para cerrar la Refinería de Cadereyta. Ojalá pronto reconsidere su visión sobre la que está situada en Tula y que envenena el aire que respiran nuestras hijas y nuestros hijos en el Valle de México. El México Nuevo le dirá adiós a los combustibles fósiles y garantizará los derechos de la naturaleza", publicó en su cuenta de X.