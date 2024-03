Fundadores de Morena no ganan encuestas, los recién llegados sí: Sheinbaum

TEHUACÁN, Pue. (apro).- Ante los señalamientos de la imposición de candidatos llamados "chapulines" en Morena, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo justificó que esto se debe a que los fundadores del partido no ganan encuestas, mientras que los otros perfiles recién llegados a la llamada 4T, si lo hacen.

“Hay compañeros, compañeras de Morena que son fundadores pero que no ganan una encuesta, y hay otros que se acercaron hace 6 años o 3 años y que sí ganan una encuesta ¿Por qué las encuestas? Porque hay que confiar en lo que dice el pueblo, porque no puede ser que confiemos en el pueblo hasta que la encuesta no nos favorezca”, dijo.

En su primera gira de campaña por esta entidad, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia respondió así a las protestas de militantes del partido guinda que se han inconformado ante la postulación de perfiles ajenos a la llamada 4T.

Recordó que ella misma fue electa como candidata presidencial a través de una encuesta, por lo que recordó a los militantes del partido que Morena “es un movimiento no es una lucha por cargos”.

“Es un movimiento de transformación y la manera de saber si puedes participar por un puesto de elección popular es a través de las encuestas es lo que está definido en los estatutos y en los acuerdos de la coalición de partidos de la que formamos parte”, expresó.

A su lado, en la rueda de prensa, estaba el candidato al Senado, Ignacio Mier Velazco, quien en los últimos días había hecho pública la inconformidad que hay en distintos municipios y distritos derivado del proceso interno y la definición de candidaturas.

En el caso de Puebla, una de las postulaciones que generó más protestas fue la del empresario priísta, José Chedraui, como candidato a la alcaldía de la capital, pues los militantes lo ubican como parte de “la mafia del poder”, ya que se benefició de favores políticos con los anteriores gobernadores y acrecentó su fortuna escatimando derechos laborales a sus trabajadores, como no cotizar al IMSS y negar liquidaciones justas.

Pero en las distintas listas a diputados federales y locales, así como a alcaldes de la coalición Sigamos Haciendo Historia, se colocaron perfiles que han generado inconformidad.

Por ejemplo, en la lista de aspirantes a diputados locales, que aún no es oficial, aparece Guadalupe Vargas, hija de Ardelio Vargas, considerado un cacique de la región de Xicotepec, y quien fue colaborador del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

Otra más es María de la Barrera Angón, hija de la actual alcaldesa panista de San Pedro Cholula, Paola Angón, quien era directora del DIF en esa localidad y hasta hace apenas unos días renunció al PAN; igual que la ex priísta Graciela Palomares, quien apenas unas semanas antes contendió para ser candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano.