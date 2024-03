Lilly Téllez revela que un empresario le regaló un chaleco blindado para su seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La senadora panista Lilly Téllez reveló que un “empresario anónimo” le obsequió un chaleco antibalas en tanto las autoridades federales determinan si le dan seguridad para su campaña para un nuevo periodo en la Cámara Alta.

En su colaboración en el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el conductor le preguntó si ya contaba con seguridad de parte del gobierno federal.

“Todavía no”, respondió Lilly Téllez, quien llegó al Senado postulada por Morena aunque después se pasó a Acción Nacional.

La legisladora reveló que ya fue entrevistada por personal de la Guardia Nacional, cuyo trato calificó de profesional y respetuoso, y ahí reveló que un empresario le envió el chaleco.

“Ellos (la Guardia Nacional) van a estudiar mi situación para ver si me dan seguridad. Mientras tanto, yo voy a agradecer a un empresario que en anonimato, no sé quién es, me mandó un chaleco blindado.

“Muchas gracias, de algo servirá por lo pronto, después lo voy a mostrar”, añadió.