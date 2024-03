Álvarez Máynez propone legalizar las drogas; comenzaría con la mariguana

MONTERREY, NL (apro).– El candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, propuso regularizar el consumo de drogas como una forma de combatir las adicciones en todo el país, ante una clase política que rechaza abordar el tema.

En el foro Provoca tu futuro, de la Universidad Regiomontana (U-ERRE), y ante decenas de estudiantes, el legislador con licencia señaló que ante el problema del consumo no ha funcionado el punitivismo que incremente las penas, el prohibicionismo “hipócrita” que fomenta el mercado negro y provoca que los pobres sean los únicos castigados por ello, pues los ricos pueden recurrir al amparo o a otros recursos legales, así como el soborno al policía.

“Totalmente (hay que legalizar). Somos la única plataforma que lo está diciendo abiertamente. Hay que cobrarles impuestos, hay que regularlos, hay qué ver qué se están metiendo nuestras hijas, nuestros hijos, cuando tienen contacto con este tipo de mercado negro”.

“Es como lo hacen en California y Colorado al regular un mercado. No ganamos nada con el simple hecho de decretar el prohibicionismo. A nadie nos gusta ver que haya adicciones, pero éstas se enfrentan con evidencia y regulación. Creo que tenemos que empezar con las sustancias que son más populares y que han creado los mercados más grandes en el país, una de las primeras sería la mariguana”, dijo Máynez en entrevista posterior al evento ante estudiantes.

El candidato naranja dijo que la militarización para combatir el fenómeno del tráfico de drogas no ha dado resultados, pues deja en manos de los soldados un problema que no les corresponde, de acuerdo a la Constitución.

Puso como ejemplo el caso de California, una de las economías más prósperas del mundo, que ha legalizado las drogas, mientras México, en este escenario de tráfico, “sigue poniendo los muertos”.

“Eventualmente todas las drogas necesitan ser reguladas para entrar a un sistema de incentivos correctos. Si declaras que algo no es legal, no acabas con eso, no combates eso, es un tema que se discutió sobre el alcohol mucho tiempo, y lo que tuvimos fue alcohol de peor calidad, crimen organizado de peor calidad y mafias” dijo, y señaló que la regulación acabó con ese problema.

Ante los medios, el zacatecano señaló que el consumo de alcohol causa muchas más muertes que el consumo de la droga vegetal.

También se mostró a favor de cerrar las refinerías de Cadereyta, Nuevo León, y Tula, Hidalgo, en su primer año de presidente, si gana la elección del 2 de junio.