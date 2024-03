Taboada propone modernizar el Registro Público de la Propiedad y simplificar trámites

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una reunión con integrantes del Colegio de Notarios, el candidato a la jefatura de Gobierno de la alianza “Va por la CDMX”, Santiago Taboada, propuso modernizar el Registro Público de la Propiedad y simplificar trámites, con el replanteamiento completo del modelo que consideró agotado: “Se pensó que solamente por hacer clientelismo esto iba a jalar”.

En la calle Río Tigris, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se ubica el Colegio de Notarios, el panista dijo que en la Ciudad de México existe un problema real desde hace mucho tiempo que actualmente se concentra en “un grupo organizado que tiene que ver con la inversión de predios”, así como con la venta y compra de inmuebles a través de muchos esquemas: “La tecnología pudo haber puesto al registro público en otro momento”.

También afirmó que existe una falta de certeza jurídica en materia de vivienda e inversión, y aseguró que la compra de inmuebles se ha detenido debido a los altos costos en el impuesto de adquisición.

Advirtió que lo anterior ha frenado el desarrollo económico de la ciudad: “La gente muchas veces por falta de recursos, por no alcanzar esta condición, no puede escriturar su casa, no puede llevar a cabo una compra - venta y entonces empiezan todos los problemas de certeza, de seguridad jurídica, empezamos a encontrar estos contratos privados que terminan revolviendo más las cosas”.

Taboada dijo que la inversión y compra de viviendas se ve desincentivada debido a los excesivos trámites que provocan “un laberinto sin fin”, por lo que propuso reducir los tiempos de la burocracia: “Mientras sigamos poniéndoles requisitos, trabas, trámites, pues por eso los costos de la vivienda en la ciudad, por eso la problemática para que la gente pueda tener certeza de sus trámites”.

Luego señaló que muchos inmuebles termina sin arreglarse durante generaciones completas, lo que limita a las familias a acceder a un crédito para edificar, ya que no pueden poner su propiedad como garantía: “Es una tragedia ver como son las zonas de la ciudad, prácticamente no se puede hacer nada porque traen problemas de 30, 40, 50, 60 años y entonces tienes a las familias prácticamente viviendo en un pedazo”.