“Ya salió el peine, por eso no fue candidato”: Xóchitl sobre acusación contra Samuel García

TIJUANA, BC (apro).– Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la Presidencia por Fuerza y Corazón por México, consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe actuar contra Samuel García con “la fuerza y la vehemencia” que tuvo contra ella, en referencia al señalamiento de que el gobernador trianguló más de 200 millones de pesos a una de sus empresas familiares.

Lo declaró este miércoles a la prensa durante su visita a Tijuana, Baja California, con motivo de su participación en un foro empresarial.

Noticias Relacionadas Acusan a Samuel García de triangular 200 millones de pesos para su firma de abogados (Video)

“Pues que ya salió el peine. Ahora entiendo por qué ya no fue candidato a la Presidencia de la República. Siempre se supo que su familia está relacionada con temas de facturas… él y su papá son socios. Ojalá el presidente actúe con la fuerza y la vehemencia que lo hizo conmigo: exhibiendo la totalidad de mis facturas, de mis estados de cuenta, (pero) con la empresa de Samuel”, mencionó en torno a la investigación de Reforma.

Critica a Félix Salgado Macedonio: “No les importa la seguridad”

En cuanto a la violencia en el estado de Guerrero, criticó la actitud de Félix Salgado Macedonio, senador y padre de la gobernadora Evelyn Salgado.

“Vi al candidato a senador bailando, disfrutando la vida. No les importa la vida de los guerrerenses. No les importa la seguridad”, expresó, además de recordar que la candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que “México está mejor que nunca”, a pesar del diagnóstico presentado en los Acuerdos por la Paz con la Iglesia Católica.

Xóchitl Gálvez calificó esta actitud de “lamentable”, por lo que consideró que mejor deberían preguntarle a la gente de Tijuana, “una de las ciudades más inseguras del mundo”, que salgan a preguntar cómo se sientan durante la noche.

“Y le van a decir que sienten miedo. No reconocen nada: ellos siguen pensando que viven en Disneylandia. Claudia debería ser la candidata a Disneylandia-presidenta, porque ese es su mundo: un México perfecto, un México que no pasa nada. Guerrero está en llamas”.

Se compromete a modernizar aduanas fronterizas; “no funciona la Marina”

En el Foro Frontera XXI: Seguridad y Desarrollo, Xóchitl Gálvez Ruiz se comprometió a modernizar todos los cruces fronterizos de la zona norte del país, con el fin de agilizar el paso para la ciudadanía.

La abanderada de la coalición del PRI, PAN y PRD lo señaló durante su mensaje en el evento convocado por empresarios, profesionistas y organizaciones de la sociedad civil.

En forma previa, criticó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda por su supuesta sumisión ante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estoy muy contenta de estar en una ciudad próspera, de gente de trabajo y gente buena, que no merece tener una gobernadora que se agacha ante el gobierno federal, que no exige, que no es capaz de exigirle al gobierno federal lo que merece”, afirmó.

Posteriormente refirió sus compromisos en términos de infraestructura para las ciudades del norte.

“Me comprometo, no solo con Tijuana, con todas las ciudades fronterizas que le generan una enorme riqueza a nuestro país a modernizar, a invertir, en los cruces fronterizos, para que no tengan que estar tres horas ahí”, dijo Xóchitl Gálvez.

La candidata presidencial aclaro que es “con todo respeto a la Marina”, misma que está a cargo.

“No ha funcionado la Marina: ni han terminado con la corrupción y lo único que han hecho es volver un problema lo que antes no era un problema: siguen entrando las armas, sigue entrando el fentanilo, como si la Marina no existiera”, aseguró.

Agregó que para realizar estos cambios se trabajará con recursos propios, además de que pareciera que se invirtieron los papeles con el país vecino.

“Ahora resulta que es más complicado entrar a México, que entrar a Estados Unidos. ¿En qué país vivimos? En un país al revés de gente inepta, de gente ineficiente que no entiende lo que significa la eficacia de la gente que entra y sale a trabajar en esta ciudad fronteriza”, comentó Xóchitl Gálvez.