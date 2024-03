Segundo abucheo de empresarios a Sheinbaum: envió video en lugar de asistir a su congreso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por segunda vez en lo que va de la campaña presidencial, Claudia Sheinbaum, candidata de Morena-PT-PVEM, fue abucheada por empresarios en la Ciudad de México; ahora por no asistir al 30 Congreso Mexicano de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Los silbidos de desaprobación a la morenista ocurrieron en el salón “Chapultepec” del Hotel Camino Real, en Polanco, luego de que los organizadores informaron que no estaría presente, pero que envió un video para los integrantes. Sus contrincantes, Xóchitl Gálvez del PAN-PRI-PRD, y Jorge Álvarez Máynez, de MC sÍ acudieron.

Una situación similar ocurrió hace una semana, el pasado viernes 8, cuando Sheinbaum Pardo fue abucheada por su ausencia en la 32 Plenaria de Citibanamex.

?????ABUCHEAN A CLAUDIA SHEINBAUM



¿Recuerdan el abucheo en el evento de Citibanamex?



La escena se repitió en el Congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.



Se anunció que no asistiría, y en su lugar, mandó un video, lo que molestó al público. pic.twitter.com/xynPpzbh0D — Juan Ortiz ???????? (@Juan_OrtizMX) March 14, 2024

La tarde de este jueves, en conferencia desde el municipio de Progreso, Yucatán, en su segundo día de gira por el sureste mexicano, la morenista fue cuestionada sobre dicha situación. Primero, aclaró que con la CMIC se reunió cuando era jefa de gobierno de la CDMX y agregó:

“He hablado con muchos de ellos de manera personal y otros a través del equipo. Yo tomé una decisión de cómo desarrollar la campaña. Mi objetivo es visitar al mayor número de personas posible y por eso estamos haciendo una campaña muy territorial, con tres eventos al día en 300 distritos electorales”.

Sheinbaum Pardo agregó que “los eventos no necesariamente coinciden en el lugar donde estoy. Por ejemplo, el día de hoy fue en la Ciudad de México; pues hoy estoy aquí en Yucatán, ya lo teníamos programado. Si yo me regreso a la Ciudad de México y ya no sigo con la gira en el sureste de México, pues entonces ya no visito una serie de distritos. Entonces tomamos esta decisión”.

Para suavizar la molestia, la aspirante presidencial de “Sigamos haciendo historia” aclaró que hay algunas reuniones a las que sí asistirá porque sí coinciden con su agenda y que habrá otras invitaciones que atenderán integrantes del equipo de especialistas de los llamados “Diálogos por la Transformación”.

Y cerró: “Ahora sí que nos disculpen todos aquellos que nos están invitando, pero uno no puede estar en dos lugares al mismo tiempo”.