Sheinbaum considera una “falta de respeto” las críticas de Xóchitl a la Semar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, calificó como una “falta de respeto” las críticas que su contrincante del PAN-PRD-PRI, Xóchitl Gálvez, hizo contra la Secretaría de Marina (Semar), pues dijo son “sin pruebas”; en cambio, destacó la ayuda de ésta y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en labores de seguridad y de atención a la pandemia por covid-19.

Ayer, desde Tijuana, Baja California, la exsenadora de oposición se lanzó contra la institución que dirige Rafael Ojeda al decir: “Con todo respeto a la Marina, no ha funcionado la Marina, ni han terminado con la corrupción y lo único que han hecho es volver un problema lo que antes no era un problema. Siguen entrando las armas, sigue entrando el fentanilo como si la Marina no existiera”.

Este viernes, al término de la presentación de su eje de gobierno “República Rural, Justa y Soberana”, desde San Francisco de Campeche, Campeche, Sheinbaum Pardo fue cuestionada por la prensa sobre esas acusaciones y respondió:

“Me parece una falta de respeto criticar una institución como la Marina. Primero, sin pruebas, y segundo, yo creo que tanto la Marina, como la Secretaría de la Defensa Nacional son instituciones muy reconocidas por el pueblo de México, también la Guardia Nacional y para poder criticar, en cualquier caso, pero en particular a estas instituciones, yo creo que hay que tener pruebas antes que nada, ¿no?”.

Por el contrario, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México extendió su reconocimiento a la Semar y a la Sedena en los temas de seguridad y en la atención a la pandemia por covid-19. Dijo que si no hubiera sido por el apoyo de ambas en la vacunación y la atención a los pacientes “difícilmente hubiéramos podido atender una crisis como la pandemia. Entonces nuestro reconocimiento y si hay críticas, pues que se presenten pruebas”, dijo.

Sheinbaum Pardo acusó que “el momento de mayor entrada de armas” a México, “reconocido por el propio gobierno de Estados Unidos, fue el ‘Rápido y Furioso’ y ahí, pues no escuchamos. Más bien, eso fue parte del gobierno de la oposición”.

De paso, recordó que hay acuerdos entre Estados Unidos y México que se trabajaron desde que Marcelo Ebrard era canciller y recientemente han seguido las mesas de trabajo de “seguridad, tráfico de armas, fentanilo, otros temas que tienen que ver con la seguridad de ambos lados de la frontera y que hay un trabajo coordinado con el gobierno de Estados Unidos”.