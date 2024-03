Entre reproches y acusaciones de traición y fraude: así transcurrió el debate en Jalisco

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Durante el primer debate entre los tres aspirantes a la gubernatura de Jalisco salieron a la luz reproches y señalamientos de traiciones y fraudes, así como propuestas sobre derechos humanos, gobernabilidad y seguridad, aunque no se habló de fondo en cómo las cumplirían.

Las candidaturas coincidieron en que fortalecerán a las policías con mejores sueldos y prestaciones, harán uso de programas sociales para alejar a jóvenes de la delincuencia, y a tener mayor acercamiento con familiares de desaparecidos.

La candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, hizo señalamientos en contra de Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, así como de Claudia Delgadillo de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, a quienes acusó de estar aliados y que habrían formado “Fosforena”.

Laura Haro saca una regalo para Claudia Delgadillo y Pablo Lemus: FOSFORENA y les dice que son lo mismo.



En la mejor parte del debate y las acusaciones son fuertes con imágenes. pic.twitter.com/Gvt4TeXQns — Ernesto Guerra | #ÚltimaLegislativa??? (@ErnestoGuerra_) March 17, 2024

A Delgadillo le ofreció una playera con la imagen de unos tenis naranjas al centro, arriba la palabra Fosforena y abajo la leyenda “dirán que no, pero son lo mismo”. La priista adelantó que la morenista no la aceptaría pues no es ropa de diseñador y Delgadillo usa vestimentas caras a pesar de que su partido pregona la austeridad. La morenista le reclamó romper el pacto de sororidad y la llamó “grosera”.

También Haro le reclamó a Delgadillo no trabajar, puesto que como diputada en el Congreso federal acumuló 107 faltas, solo presentó dos iniciativas, y con el sueldo que recibe habrían costado 8 millones de pesos. La morenista respondió que sí trabaja.

Lemus llamó a Delgadillo traidora, tras abandonar el PRI después de muchos años de militancia y aseveró que la morenista es comadre del director de AJP, Luis Oswaldo Espinosa, quien se suicidó en 2022 tras ser acusado de cometer un fraude por más de mil 579 millones de pesos en Jalisco.

????Pablo Lemus destapó la caja de Pandora: el escándalo de un megafraude en nuestro estado tiene hilos que se conectan con la candidata de Morena.



Resaltó la amistad de Claudia Delgadillo con Luis Oswaldo, exjefe de AJP.



¿Y adivinen? Hay fotos de ellos disfrutando en Dubai. ??… pic.twitter.com/uXDAjEoVw1 — Gabi | Pulso Jalisco (@noticias_gab) March 17, 2024

Lemus sostuvo que parte de los recursos del fraude se gastaron en un viaje a Dubai y mostró una fotografía donde aparece Luis Espinosa con Delgadillo, quien viste un saco de más de 150 mil pesos. “Aquí están sus recursos invertidos en ropa y viajes”, recalcó.

La morenista le respondió a “Pablo Alfaro” -en alusión al gobernador Enrique Alfaro- que ella también fue defraudada por AJP, que el emecista era amigo de Luis Espinosa y que además había invertido dinero con esa empresa. Delgadillo refirió que en contra de Lemus existen varias denuncias penales por fraude, amenazas y delitos contra las mujeres.

Pablo Alfaro, no le mientas más a Jalisco. ¡Te vamos a ganar con propuestas porque todos sabemos que urge un #CambioVerdadero! #ClaudiaGobernadora pic.twitter.com/m9ZXcGW3ql — Claudia Delgadillo (@ClaudDelgadillo) March 17, 2024

Haro recordó que el suplente de Lemus en la alcaldía de Guadalajara es hermano de Claudia Delgadillo. A esto último la morenista dijo que su hermano rechazó la regiduría y que no controlaba sus decisiones.

Las propuestas

En materia de seguridad, Laura Haro primero reprochó que a nivel estatal y federal es el sexenio más violento de la historia, por lo que cuestionó a sus contrincantes el dar continuidad. “Eso no es tener vergüenza”, y aseveró que se acabaron los abrazos para los delincuentes. También dijo que fortalecería la procuración e impartición de justicia, además de acabar con el rezago de carpetas; así como capacitar y limpiar la policía investigadora así como las agencias de Ministerio Público.

Lemus prometió tener más policías con mejores sueldos y más capacitados. Además, crearía la Policía Estatal de Caminos, y tendría el mejor Centro Estatal de Inteligencia en México.

Dijo que en Jalisco se prevendría el delito con la creación de colmenas, sitios donde se impartirían clases de arte, cultura, educación y deporte.

Delgadillo mencionó que para bajar la delincuencia, en especial con temas de narcolaboratorios y desaparecidos, tendría una coordinación total con el gobierno federal que encabezará Claudia Sheinbaum.

Igual se comprometió a fortalecer a la policía –pasarían de uno por cada mil habitantes a 3 mil–, a realizar todos los días mesas de seguridad en cada una de las 12 regiones de Jalisco, y a alejar a los jóvenes de la delincuencia con programas sociales.