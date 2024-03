Debate Chilango: más ataques y “palomitas” que propuestas

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En el primer debate entre los candidatos a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, más que propuestas para mejorar la capital, abundaron los ataques entre los dos punteros: Clara Brugada Molina de Morena-PT-PVEM, y Santiago Taboada Cortina de PAN-PRD-PRI, mientras que Salomón Chertorivski Woldenberg de MC fungió como espectador, con bolsa de palomitas incluida.

Durante la hora y 30 minutos que duró la participación de los tres aspirantes en el primero de tres debates organizados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), la exalcaldesa de Iztapalapa enfocó sus baterías más a defender el trabajo hecho en la capital por la hoy candidata presidencial de su coalición Claudia Sheinbaum –“estamos en el Chilango Moment” dijo– que a exponer sus propias ideas para obtener el voto de los capitalinos.

Lo que sí destacó fueron sus críticas al llamado “cártel inmobiliario” y sus gestos captados por la cámara que, de inmediato se volvieron memes, cuando el emecista la acusó de ser “la candidata del conformismo” y cuando dijo que la CDMX está “estancada”.

También sobresalió la forma en que se refirió al panista como “clasista”, “machista”, e integrante del “Club de Tobi”; además de “Taboada Gate” y “Santiago Tajada” al acusarlo de actos de corrupción, para lo que mostró la portada del diario Reforma, el mismo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado severamente.

.@ClaraBrugadaM llamó 'Santiago Tajada' a @STaboadaMx y expuso que el candidato adquirió un crédito de 5 mdp para una casa en 2016 y cuatro años después, siendo alcalde, la pagó y revendió a un proveedor de @BJAlcaldia al triple de su valor original.



"Es el Taboada-gate", dijo.

El exalcalde de Benito Juárez sobresalió por sus críticas contra la morenista por la falta de solución a la movilidad y la tragedia de la Línea 12 del Metro, la escasez de agua potable y de atención médica y medicamentos, así como de la inseguridad y la extorsión, no solo en Iztapalapa, sino en toda la ciudad; entre otros. En tanto, posicionó su frase de campaña “Ya se van”.

Tampoco perdió oportunidad para acusar que el gobierno de Sheinbaum “regresó” recursos de la CDMX que, presuntamente, se invirtieron en construir el Tren Maya; y se enfocó en atacar a la morenista con ejemplos de supuestas obras inconclusas en Iztapalapa y hasta de tener en las UTOPÍAS “albercas terrestres, porque no tienen agua”.

El exsecretario de Salud federal brilló por su intento de llamar la atención entre Brugada, por “conformarse” al decir que en la CDMX todo está bien y llamar a Taboada el candidato “del apocalipsis”, “priísta” y con ideas “estigmatizantes”. Tenía tan claro que sería ignorado por los punteros de las encuestas, que hasta llevó una pequeña caja con palomitas para ver los “sombrerazos” entre ellos. “Sabía que conmigo no quieren discutir”, dijo.

?????Dice Salomón Chertorivski que se trajo palomitas porque Santiago Taboada y Clara Brugada no le hacen caso ?? pic.twitter.com/CumzjzHNE2 — Juan Ortiz ???????? (@Juan_OrtizMX) March 18, 2024

Protagonista, le regaló a Taboada un ejemplar de su libro sobre la ciudad y lanzó una propuesta que hizo brincar a más de uno: la reubicación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), aunque no dijo en dónde. El exsecretario de Desarrollo Económico local fue el único que se aventuró a hablar en concreto sobre el presupuesto que necesita la CDMX para poner en práctica sus propuestas.

El emecista fue el único que en ningún momento mencionó ni pidió apoyo al candidato presidencial de su partido, Jorge Álvarez Máynez. Y al final del debate les pidió a Brugada y a Taboada: “Recojan su basura”, en referencia a las hojas con información de apoyo para el debate; aunque él también llevó las suyas.

En el debate destacó también que la señal que compartió el IECM para transmitir el debate desde las instalaciones del Grupo MVS tuvo problemas técnicos al inicio, pues se interrumpió dos veces.

Bienestar vs acusaciones

El primer tema que los aspirantes a la Jefatura de Gobierno abordaron fue “Desarrollo humano, Estado de bienestar y Política social”, como lo estableció el IECM.

Según el sorteo realizado, la primera en hablar fue Clara Brugada Molina; pero en lugar de enmarcar sus propuestas, arremetió contra su contrincante Santiago Taboada: “A ustedes se les cayó el negocio del cártel inmobiliario, a ustedes se les cayó, hace poco, toneladas de cemento encima del Metro, a tí se te está cayendo la candidatura, vas perdiendo y así te vas a quedar y la pregunta es: ¿Cómo no se te cae la cara de vergüenza de ser el del partido del PRI, de ‘Alito’ y de Cuauhtémoc Gutiérrez?”.

También le aclaró que los resultados en la alcaldía Benito Juárez no fueron por su gestión y remarcó: “A mí me parece que hablar tan mal de Iztapalapa se oye a clasismo, se oye a que la cuarta parte de esta ciudad, pues no está haciendo bien dimensionada... la Benito Juárez tiene más de 40 años que es una zona muy buena, con buen desarrollo, no por la gestión de Taboada ni de los panistas”.

La exalcaldesa de Iztapalala recordó su proyecto de gobierno basado en la creación de un Sistema Público de Cuidados, Ingreso Ciudadano universal, la construcción de 100 Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (UTOPÍAS), apoyo económico desde la “cuna hasta la universidad”, pensión universal a partir de los 60 años y apoyo a las personas con discapacidad, implementación de nuevas líneas de Metrobús y Cablebús, salud “casa por casa”, entre otras.

Santiago Taboada le reviró: “Ante tus utopías mis resultados, ante tus fantasías, mis hechos, frente a tus mentiras, mis realidades; gobernaste Iztapalapa casi 10 años y no cumpliste”.

“Ante tus utopías, mis resultados”, arremete Santiago Taboada contra Clara Brugada y asegura que en los 10 años que ella gobernó Iztapalapa, no cumplió sus promesas pic.twitter.com/6inOWoKNgx — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 18, 2024

Luego, enlistó lo que en su campaña ha llamado “las cinco de Taboada”: Blindar la CDMX de los delincuentes; Agua para todos; Mejorar el transporte público; Salud total y el Salario Rosa chilango.

Salomón Chertorivski arremetió contra ambos: “Clara, el conformismo destruyó el Seguro Popular. Y Santiago, tengo que decirte que tu partido el PRI votó a favor de la desaparición del Seguro Popular”.

Explicó que los programas sociales no son suficientes, por eso, dijo, se necesita construir un “verdadero Estado de Bienestar” que contemple “salud universal de calidad, que sea más seguro y más popular, una educación de calidad, un sistema de cuidado, pero de veras… necesitamos apoyos para los momentos de alto riesgo en la vida”.

Además, acusó a Taboada de que su programa “Salario Rosa” es “priista y estigmatizante" y a Clara Brugada la rectificó como “conformista” y rechazó su proyecto de apoyo a los recién nacidos: “Si empezamos desde la cuna, ya vamos tarde”.

“Sombrerazos” y palomitas

Los moderadores cuestionaron a los candidatos sobre cómo financiarían sus propuestas. Mientras que Chetorivski y Taboada dieron cifras aproximadas, Brugada evadió: “Hemos hecho las cuentas y tenemos las condiciones para poder enfrentar, somos responsables y lo vamos a lograr”.

Cuando la conversación se centraba en ataques entre los candidatos morenista y panista, el emecista los tildó de “sombrerazos”, sacó un recipiente con palomitas y les pidió discutir los temas “de veras”. Y aunque insistió con “aquí estoy, discutamos en serio, la ciudad no merece sombrerazos, merece propuestas”, fue ignorado.

Al final del primer bloque, Clara Brugada enlistó “las 5 verdaderas de Taboada”: “1: recortó el 60% de las famosas estancias infantiles; 2: Creó y solapó una mafia de corrupción conocida como cartel inmobiliario; 3: Reprobó en transparencia y la Auditoría Superior de la Federación le fincó responsabilidades… 4; Cero obra pública nueva… 5: Gobierno machista… Así que el cártel inmobiliario es también el Club de Tobi”.

Santiago Taboada le reviró: “Pocas conductas son tan miserables como las que ustedes hacen en Morena, porque condicionan, amenazan a la gente que le van a quitar los apoyos y no votan por ustedes. Te lo digo a tí en televisión nacional, mi gobierno no va a quitar los programas sociales, los va a mejorar porque quiero que vivas mejor”.

También, acusó que la morenista presuntamente vende el agua en Iztapalapa a una fábrica de hielos: “A esos vecinos que les has prometido que no les iba a faltar el agua, bueno se las vende tu gobierno a los particulares, esa es la hipocresía Clara”.

El emecista pidió la palabra para hacer notar: “Quienes nos están viendo en casa se pueden dar cuenta que lo único que quieren es pelearse, echarse cosas, adjetivos. Este debate es para proponer, esta ciudad que tiene tantos problemas, necesita propuestas y respuestas”.

“Chilango Moment” y la “Tajada”

En el segundo bloque del debate se abordó el tema de “Crecimiento, Desarrollo económico y Finanzas públicas”. Brugada presumió los resultados de Sheinbaum, Taboada prometió la inversión en obras y servicios públicos “más grande de la historia” y Chertorivski propuso reubicar el AICM.

La morenista aseguró que la CDMX se convirtió en un polo atractivo de inversión, pues se vive el “Chilango moment” gracias a los resultados de la exjefa de gobierno y hoy aspirante presidencial.

“El conformismo está canijo” le contestó el emecista y el panista la atacó: “El único chilango moment fue para tus contratistas”. Y la acusó de beneficiar a los constructores de su proyecto estrella, las Utopías: “Uno de ellos, si mal no recuerdo, es el alcalde actual de Iztapalapa”, en referencia a Raúl Basulto.

Chertorivski pidió a los dos punteros: “Metámonos a fondo para poder platicar”, pero no tuvo suerte.

Brugada planteó continuar con finanzas públicas de austeridad, dar certeza jurídica para inversión nacional y extranjera, con seguridad y “cero tolerancia” a la extorsión. Taboada no perdió oportunidad para presumir los resultados como alcalde de Benito Juárez y acusó que la extorsión en Iztapalapa representa una amenaza para el desarrollo del fenómeno de nearshoring en la ciudad y hasta acusó que que ese delito creció 300% en la capital.

También aseveró que es falso el crecimiento de la CDMX que presume Brugada y le echó en cara un endeudamiento de 32 mil millones de pesos por la reparación de la Línea 1 del Metro.

Chertorivski se sumó a las críticas sobre la infraestructura del transporte público, y ejemplificó con una foto de una base de la Línea 3 del Cablebús que se construye sobre avenida Constituyentes: “Un alumno de ingeniería en primer semestre hubiera reprobado si proyectaba algo de esta forma”.

Luego, propuso ampliar la Línea 2 del Metro hasta Xochimilco y Milpa Alta; la Línea 4 hasta Ecatepec; y una nueva Línea subterránea, de norte a sur, sobre avenida Insurgentes.

Brugada ofreció, en alianza con Sheinbaum, construir cinco líneas de Cablebús en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan y Xochimilco.

El candidato de MC propuso instaurar una agencia promotora de inversión extranjera que él mismo saldría a buscar; así como una reubicar el AICM y, en su lugar, poner una universidad, servicios de salud y hasta un parque o bosque.

Hacia el final del debate, Clara Brugada exhibió una supuesta portada del periódico Reforma, del 3 de mayo de 2023, titulada: “Van ahora por Alcalde Taboada por transa inmobiliaria en BJ”. Y agregó: “Aquí está Christian Von Roehrich, exalcalde de la Benito Juárez, que está justamente preso, y aquí están directores, aquí están tus amigos, aquí estás tú” .

En respuesta, Taboada la acusó de adquirir un inmueble de 152 metros cuadrados en Iztapalapa “por 330 pesos”, el cual afirmó que no fue declarado por la política: “¡Que negociazo!”, dijo con sarcasmo.

Brugada arremetió nuevamente, llamó al panista “Santiago Tajada” y añadió: “¡Ni que fuera como tú!”.