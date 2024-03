Álvarez Máynez responde a encuesta de Reforma y presume que subió hasta 5 puntos en una semana

CIUDAD DE MÉXIO (apro).- Luego de que el periódico Reforma diera a conocer su encuesta en donde pone en tercer lugar al candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, el aspirante resaltó que en tan solo cinco días subió hasta cinco puntos en las encuestas.

"Antes me ponían en 3, en 4 o en 5 puntos y ahora me ponen en 8, con solo cinco días campaña, es decir, en cinco días crecí de 3 a 5 puntos", publicó en redes sociales.

Encuesta Reforma

Detalló que la encuesta presentó una tendencia cuando él no fue medido, "no puede haber tendencia si yo no había sido medido y sólo llevaba cinco días de campaña cuando la realizaron".

En entrevista con medios, después de su participación en la Universidad Iberoamericana, el candidato dijo que todas las encuestas ayudan y son útiles, pero la de Reforma comete varios errores.

"Es una encuesta levantada después de cinco días de ser presentado como candidato a la presidencia, cinco días de campaña y creo que comente varios errores que un encuestador serio no se permitiría, como comparar mi candidatura, cuando yo no fui medido en diciembre; creo que hay varios errores de ese tipo en la presentación", explicó.

Por otro lado, el aspirante arremetió en redes sociales contra el diario diciendo que “su candidata” es la que se está desfondando.

"Si una candidata se está desfondando es la de Reforma, porque México no quiere regresar al pasado, porque no es una alternativa para el país por más que este diario quiera construir una realidad diferente. Se equivocaron en Nuevo León en 2021 y se están equivocando ahora", compartió.

Dijo que en la encuesta, publicada el día de hoy por el diario, omiten decir que “su candidata” no ha crecido nada en siete meses, pese a que llevan inflándola de manera ilegal, incluso mandándole a un exdirector del diario (Juan. E Pardinas, asesor de Xóchitl Gálvez), como apoyo.