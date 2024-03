Rocío Nahle aclara: casa de lujo en Boca del Río es rentada

XALAPA, Ver. (apro).- Rocío Nahle, candidata de la coalición de Morena “Sigamos haciendo historia” a la gubernatura de Veracruz, aclaró que la casa en el fraccionamiento El Dorado, en Boca del Río, no es de su propiedad, sino rentada.

“Todo lo que los tiene enojados es porque renté una casa de 380 metros cuadrados en un fraccionamiento de Boca del Río. Vamos a iniciar una campaña política el 31 de marzo presentando propuestas, presentando nuestra calidad moral humana y familia, ya el pueblo juzgará “, respondió en una entrevista a un medio local en Veracruz.

Hace unos días, el empresario veracruzano Arturo Castagné Couturier mostró información en sus redes sociales sobre una casa y la compra de un terreno con valor comercial de 8.5 millones de pesos ubicado en el fraccionamiento El Dorado, que estaría escriturado a nombre de José Luis Peña, esposo de Nahle.

Castagné Couturier especificó la dirección del inmueble y dijo que la compra del lote de terreno se hizo el 25 de noviembre del 2021 y se construyó una casa que se puso a nombre de una sobrina de la familia.

Familia : La señora de Zacatecas @rocionahle es la dueña de la mansión en el fraccionamiento “El Dorado, yo NO miento.



Aquí la información completa que les ofrecí.



La Señora @rocionahle compró el terreno y construyó la casa, misma que puso a nombre de su sobrina Maribel Hoyos… pic.twitter.com/3ANMc3i819 — uD835uDD38uD835uDD63uD835uDD65uD835uDD66uD835uDD63uD835uDD60 CuD835uDD52uD835uDD64uD835uDD65uD835uDD52uD835uDD58uD835uDD5FuD835uDD56´ CuD835uDD60uD835uDD66uD835uDD65uD835uDD66uD835uDD63uD835uDD5AuD835uDD56uD835uDD63 (@acastagne) March 16, 2024

El Dorado es un residencial que se anuncia como uno de los más exclusivos del Golfo de México, que cuenta con Marina y atracadero único en la zona y acceso a un centro comercial. Los lotes están rodeados de manglares.

La candidata salió al paso de críticas en su contra y acusó al candidato de la alianza opositora PRI-PAN-PRD, José Yunes Zorrilla, de querer difamarla.

Yunes Zorrilla dijo en un medio nacional que la presunta compra de las propiedades no cuadraba con su salario como funcionaria de energía del gabinete presidencial.

Ante ello, Rocío Nahle respondió: “Yo no me enredo en sus intrigas y sus disparates, mientras ese crepúsculo familiar gasta el dinero en intrigas y difamaciones, nosotros este fin de semana en Morena, recibimos a la próxima candidata de México, Claudia Sheinbaum”, quien estuvo este fin de semana en Coatzacoalcos y Minatitlán.

También acusó a Yunes Zorrilla de intrigar en su contra: “Sin duda José Yunes va a quedar como un mentiroso y no me importa que vaya a lloriquear a medios nacionales, porque para mí lo que me importa es Veracruz, no las notas de mentiras que paga para publicar, y es lo único que voy a decir del tema, porque yo sí trabajo preparando mis campañas”.