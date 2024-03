Sheinbaum pidió a Biden y a Trump no usar a México en el debate por las elecciones en EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición “Sigamos haciendo historia”, pidió a sus homólogos estadunidenses, Joe Biden y Donald Trump, no usar a México ni al tema migratorio como parte de la competencia y debates entre ellos por las elecciones que habrá en noviembre próximo en ese país.

Vamos a fortalecer la Guardia Nacional. Propondremos cambios en la Ley para establecer coordinación entre la Guardia Nacional y las fiscalías para poder disminuir la impunidad. pic.twitter.com/2bTB1mGesz — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 3, 2024

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México también reiteró que el Ejército seguirá en las calles haciendo labores de seguridad “hasta que sea necesario” y que fortalecerá la presencia de la Guardia Nacional y la coordinación con la Fiscalía General de la República, así como la estrategia que aplicó en la capital mexicana para combatir a la delincuencia.

En su primera conferencia de campaña presidencial, la morenista fue cuestionada sobre la relación que tendría su gobierno con el de Estados Unidos y cómo atendería el tema migratorio, a lo que contestó:

“Decirle a cualquiera que elija el pueblo de Estados Unidos, sea el presidente (sic) Trump o el presidente Biden, que siempre vamos a estar defendiendo a nuestro país, la soberanía; que no utilicen a México como parte de las elecciones”.

En tono respetuoso, añadió: “bastantes problemas tienen en Estados Unidos, que resuelvan o procuren mencionar la respuesta a los 100 mil jóvenes que mueren cada año por consumo de fentanilo y que más bien procuren una relación de coordinación, cooperación con el pueblo de México, con su gobierno”.

Sheinbaum Pardo recordó que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y que es “fundamental” mantener el Tratado de Libre Comercio entre ellos y Canadá. Agregó que continuará la coordinación, la cooperación y la relación de “amistad” de hasta ahora, bajo los principios de “no subordinación, sino una relación entre iguales”, la autodeterminación de los pueblos y una relación de paz con todos los pueblos del mundo.

Sobre la atención a la migración, dijo que, independientemente de quién gane la Presidencia en ese país, continuará con la insistencia de la “cooperación para el desarrollo”, que consiste en invertir en los países de Centroamérica para que sus habitantes no migren por necesidad. Y ofreció apoyar con trato humanitario a los migrantes que pasen por territorio mexicano para llegar al vecino del norte.

“Vamos a insistir siempre en la relación de igualdad con Estados Unidos y que no se utilice el tema de la migración como el tema central de las elecciones en Estados Unidos y particularmente en contra de las mexicanas y de los mexicanos”.

Aseguró que esa medida será “mucho más económico” que construir muros, bardas y patrullas fronterizas y que, por el contrario, atiende el tema de fondo: generar las condiciones para que no haya migración.

Ejército… “hasta que sea necesario”

Cuestionada sobre su estrategia de seguridad, la morenista reiteró que consolidará a la Guardia Nacional y fortalecerá los patrullajes en las carreteras para disminuir los robos. En ese papel, los elementos de esta corporación también podrán ser “primeros respondientes”, en coordinación con las policías estatales, para la detención de delincuentes y la integración de las carpetas de investigación.

Sobre el papel del ejército, agregó: “La presencia del ejército, (será) hasta que sea necesario, porque hay lugares, hay municipios en el país que si se retira la presencia de la Sedena, entonces se les deja en el desamparo”. Y argumentó: “no podemos nosotros nada más por… irresponsablemente decir, ‘pues mañana el ejército’ -que ya tiene constitucionalmente esa función, antes no la tenía-, ‘ya deja de hacerlo’. Es importante que permanezca hasta que sea necesario”.

¿Salario mínimo?...

Sobre el programa de apoyo económico a 2.5 millones de mujeres de 60 a 64 años que lanzó ayer, la exjefa de gobierno de la CDMX calculó que para el año 2025 se iniciará con el beneficio para un millón de ellas, a quienes se les darán mil 500 pesos mensuales. Ello implicará, dijo, entre 18 mil y 20 mil millones de pesos.

Cuando la exmandataria local hacía cálculos de esta cifra, tropezó al no saber a cuánto equivale el salario mínimo en la zona centro del país: “Actualmente el salario mínimo está poco más de 6 mil pesos, si mal no me equivoco. Si me dicen exacto cuál es la cifra. ¿6 mil? 8 mil ocho… 6 mil 800… El salario que no es de la frontera a ver si me lo dicen exactamente”.

Luego, destacó la propuesta de crear Centros de Educación Inicial para los hijos de las mujeres trabajadoras, en particular las de industria maquiladora en esta entidad.

Después de la conferencia, la aspirante presidencial se reunió con empresarios de Ciudad Juárez ante quienes reiteró sus propuestas, entre ellas, la implementación de una “estrategia nacional de relocalización e industrialización del país” para garantizar el desarrollo en esa ciudad, así como invertir en proyectos específicos.

Este sábado, Sheinbaum Pardo lanzó un segundo spot televisivo en el que asegura que, de los tres candidatos presidenciales, ella es “la única” que tiene experiencia y “ha dado resultados” en materia de seguridad.

Además, lanzó la página de internet oficial de su campaña: claudiasheinbaumpardo.mx, donde se pueden leer los 100 puntos de su “proyecto de nación”.