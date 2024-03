“Sheinbaum se va a dar cuenta que México no está mejor que nunca”: Xóchilt Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La candidata presidencial por la alianza Fuerza y Corazón por México (PRI, PAN, PRD), Xóchilt Gálvez Ruiz, consideró que su contendiente Claudia Sheinbaum “se va a dar cuenta que México no está mejor que nunca” tras sucesos como el traslado que hizo ayer de Reynosa a Nuevo León con escolta militar artillada, al ser un territorio de alto riesgo por el asentamiento del crimen organizado, y la visita prevista este día a Pesquería, donde fueron localizados al menos diez cuerpos calcinados.

“Se han vuelto intransitables algunas carreteras de Tamaulipas, la delincuencia se ha apropiado del estado (…) qué bueno que tiene que tener ese operativo para (pasar) ahí, porque entonces se va a dar cuenta de los niveles de inseguridad”, dijo la exsenadora en entrevista durante su traslado a Tulancingo, Hidalgo, para reunirse con militantes de los institutos políticos que la postulan.

Sobre Sheinbaum, a quien también le escribió vía X (antes Twitter), para decirle que se encontraría con la realidad “del segundo piso” que ofrece, añadió: “Hoy está en Pesquería, donde asesinaron a 10 personas, donde encontraron los cuerpos calcinados y pues la está alcanzando la realidad. Qué bueno que la cuiden, pero qué mal que al resto de los ciudadanos no los cuiden”.

Añadió: “Va a acabar de aceptar que México no está mejor que nunca; en salud, en educación, en seguridad pública estamos peor que nunca y ojalá se haya dado una vuelta por el campo de Tamaulipas, porque se va a enterar de la brutal sequía que están viviendo y que solo cosecharon el 50 por ciento de caña y que muchos agricultores han perdido sus cosechas”.

Respecto a su entidad natal, Gálvez Ruiz criticó a los gobiernos anteriores, que durante 93 años fueron de uno de los partidos que ahora la postula, el PRI, así como al del presidente Andrés Manuel López Obrador porque, aseguró, ha incumplido con promesas.

“Yo soy original aquí de Hidalgo, conozco el estado de Hidalgo como la palma de mi mano. El tema de la seguridad en Hidalgo está siendo el tema (sic). El tema de la falta de desarrollo económico. Las importaciones chinas han acabado prácticamente con toda la industria textil en Tulancingo.

“El que se secara la Laguna de Zumpango nos está generando y parece que la secaron adrede para el aeropuerto (Felipe Ángeles), eso está generando que los acuíferos de esta región no se recarguen.

“En Hidalgo, gobernadores van, gobernadores vienen, todos del PRI, a supuesto, aunque ahora gobierna de Morena, pero pues el origen es el mismo”, expuso con relación al mandato de Julio Menchaca Salazar, expriista.

“En Hidalgo no llegan en las inversiones, ha faltado una visión mucho más agresiva en materia educativa, una visión en la materia de infraestructura y pues el presidente le ha quedado a deber en Hidalgo, porque pues muchas cosas que prometió: el libramiento de Ixmiquilpan no lo hizo, la carretera de la Huasteca está atoradísima, entonces pues mi apuesta es más por el desarrollo económico y sobre todo el huachicol.

“Se comprometió que se acabaría el huachicol y a la zona que vamos, pues es una de las zonas de mayor huachicol, el número de piquetes han subido, disque manda efectivos de la Guardia Nacional y no pasa nada”, criticó.

El libramiento a Ixmiquilpan y la autopista a cuatro carriles de Pachuca a Huejutla fueron dos compromisos firmados ante notario por el presidente Enrique Peña Nieto, incumplidos al igual que la refinería Bicentenario (iniciada en la administración de Felipe Calderón), el Centro de Innovación Textil y del Vestido y el aeropuerto en Tizayuca.

Con relación al robo de hidrocarburo, en el mandato de Omar Fayad Meneses la entidad ascendió al primer lugar en el país por este delito, en la modalidad de toma clandestina. El territorio, asimismo, es disputado por organizaciones criminales que buscan el control de las válvulas, según informes de inteligencia federal.

La candidata también opinó sobre la decisión de López Obrador de recibir a la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores hasta después de las elecciones. La activista pretendió entregarle la “pala del mando”, símbolo del instrumento que han utilizado para la búsqueda de personas desaparecidas.

“Para él todo es electoral cuando le conviene. Cuando se trata de atender a las víctimas es electoral, cuando se trata de atender a las víctimas quieren manchar la investidura presidencial. No recibe a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, no les ha dado fecha, no recibe a las madres buscadoras, no recibió a los papás de niños con cáncer.

“En ese sentido, pues, él nunca va a aceptar que su gobierno fracasó y Ceci Flores, ella solita con su equipo han localizado cientos de cuerpos que este gobierno no ha identificado, porque cancelaron el Centro Nacional donde se iba a tener toda la parte de las pruebas de ADN”, externó.

En su conferencia matutina de este 21 de marzo, desde Oaxaca, el mandatario mencionó que recibirá a la madre buscadora cuando pase el proceso electoral, además de sugerir se usa con fines electorales en el tema de desaparecidos.