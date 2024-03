Sheinbaum propone convenios con farmacias privadas para surtir medicamentos de estas enfermedades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso que su gobierno hará convenios con farmacias privadas para surtir con medicamentos genéricos las recetas que las instituciones públicas no tengan en almacén.

Sin embargo, esa propuesta sólo incluye medicinas para tratar enfermedades como diabetes, hipertensión, diarrea y vómito, así como la entrega de ácido fólico y anticonceptivos. Las farmacias que acepten el convenio contarán con su cartel de “afiliado”.

La medida está incluida en el eje de gobierno llamado “República Sana”, que presentó esta mañana la morenista y David Kershenobich, coordinador del tema de salud en el equipo de expertos nombrados por Sheinbaum Pardo, en el Museo Interactivo de Economía (MIDE) en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Al acto proselitista acudió la candidata a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, aunque no tomó el micrófono.

Otra medida propuesta por el exdirector del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición es que la empresa Birmex continúe con la compra, almacenamiento y distribución de medicamentos a nivel nacional.

En su discurso, Sheinbaum Pardo agregó que su plan incluye el uso de tecnología para tener expedientes médicos y recetas electrónicas; así como teleconsultas.

Sin embargo, esa propuesta no es nueva, pues la propuso cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero, según dijo en su momento, no se hizo realidad porque los esfuerzos se desviaron a la atención de la pandemia por Covid-19 en 2020.

“Salud como derecho, no como mercancía”

En la presentación, Claudia Sheinbaum dijo que con este plan se pretende Impulsar “el mejor sistema de salud para el bienestar”.

Agregó que para implementar las propuestas, tiene “al mejor equipo de expertos” que impulsen una política de la salud que pone al centro a las personas y a los avances logrados en los primeros años de Transformación con la consolidación del sistema IMSS-Bienestar.

Según la aspirante presidencial, el de Cuarta Transformación es el “único” proyecto que tiene “como convicción que el acceso a la salud es un derecho, no es una mercancía, no es un privilegio. No se trata que el que tenga recursos económicos pueda acceder a la salud o del viejo Seguro Popular que no sólo no resolvió los problemas, sino que generó enormes corrupciones en distintas entidades; sino de consolidar un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar”, dijo.

El coordinador de los Diálogos por la Transformación, Juan Ramón de la Fuente, destacó:

“El que vayamos a tener una científica en la Presidencia de la República nos da enormes oportunidades para avanzar en diversos temas, uno de ellos será el de la salud, habrá más ciencia y más conocimiento para hacer mejor el trabajo de prevención, de tratamiento y de rehabilitación, pero también, el que sea una científica nos garantiza que habrá en la Presidencia de la República un sello propio, un sello distintivo, de rigor, en donde el conocimiento va a ser una palanca habitual en las tareas de gobierno”.