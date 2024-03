Atacan camioneta del candidato opositor a la Alcaldía de Cuautla, Jesús Corona

CUAUTLA, Mor. (apro).- El candidato de la coalición opositora a la alcaldía de Cuautla, Jesús Corona Damián, fue atacado a balazos cuando transitaba en su camioneta por la colonia Vicente Guerrero; a pesar de sufrir una agresión frontal, ni el aspirante ni sus acompañantes resultaron heridos, pues la camioneta es blindada.

El candidato transitaba acompañado de dos personas más por las calles de la colonia Vicente Guerrero alrededor de las 8 de la noche de este lunes cuando dos personas que viajaban en una motocicleta les dieron alcance. Los rebasaron y al pasarles un de los agresores sacó un arma y disparó en el frente del vehículo, pero sólo ocasionó algún desperfecto en el motor, pero no dañó a los pasajeros.

En entrevista posterior con medios de comunicación en el lugar de los hechos, el candidato opositor informó que “en días anteriores” pero particularmente viernes y sábado de la semana pasada, fue objeto de amenazas por parte de desconocidos quienes le demandaron renunciar a la candidatura a la presidencia municipal de Cuautla.

Aún con el nerviosismo de quien sufre un ataque, Corona Damián dijo: “La verdad estoy enojado, esta situación es lo que vivimos los cuautlenses, esta impotencia que se siente. Tengo los labios secos de coraje, porque tan fácil que es quitarle la vida a un ser humano”. Por ello exigió al gobierno del estado que encabeza Cuauhtémoc Blanco y al actual alcalde morenista de Cuautla, Rodrigo Arredondo, garantizar la seguridad de los habitantes del municipio.

“Quieren que me baje de la candidatura, pero no me bajo, donde tope. Tengo el respaldo del pueblo, así que no me bajo. La verdad estamos hasta la madre de esto que estamos viviendo. Y sí le exijo, no le pido, le exijo al señor gobernador, que nos dé la seguridad y también al (alcalde) de aquí, que cumpla su trabajo”, sostuvo.

Narró como “ya me habían amenazado en días anteriores, pero yo no hice caso. Querían que me bajara y que la chingada. Estoy nervioso ahorita, pero ustedes saben lo que se dice en estos casos”, dijo. Informó que ya se ha presentado la denuncia por las amenazas y ahora por el ataque en contra del vehículo en el que viajaba esta noche.

Dijo que no le ofrecieron seguridad ni del gobierno federal ni estatal, pero que con la denuncia de las amenazas y el ataque podría cambiar la situación y requerir de custodia federal. Confirmó que la camioneta en la que viaja es blindada y que eso le salvó la vida.

Jesús Corona Damián ya fue presidente municipal de Cuautla de 2019 a 2021 bajo las siglas del PRD. Durante su administración se denunciaron desfalcos económicos, además de que ocurrieron conflictos laborales, sociales y políticos. El actual alcalde, Rodrigo Arredondo, denunció al suceder a Corona Damián en 2021 que la deuda que le heredó su antecesor superaba los dos mil millones de pesos.