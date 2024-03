“Nos tenemos cariño”: esto dijo Clara Brugada de los videos sobre el presunto jaloneo con Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el presunto jaloneo con la candidata presidencial de Morena-PVEM-PT, Claudia Sheinbaum, luego de su arranque conjunto de campaña electoral en el Zócalo capitalino, la aspirante a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que, no solo son "compañeras, históricas" sino que se tienen "cariño".

Lo anterior, luego de que el pasado 1 de marzo después del evento masivo convocado por Sheinbaum Pardo, circularon en redes sociales videos en los que se les ve a ambas candidatas en un presunto forcejeo.

Esta mañana, en conferencia desde el Monumento a la Revolución, en la alcaldía Cuahutémoc, la exalcaldesa de Iztapalapa explicó: "Claudia y su servidora, teníamos en mente tomarnos una fotografía en el evento, pero una que nos diera el Zócalo a nuestras espaldas, entonces cuando llegó, nos saludamos, nos abrazamos, nos besamos, venía la foto; yo lo que pensaba era una foto que saliéramos así (abrazadas), es lo que yo pensaba y ella lo que pensaba era agarrarme la mano, estaba mejor esta foto".

Tras lo anterior, acusó: "¿Qué fue lo hizo la derecha?, tomar un vIdeo en dónde estábamos yo abrazándola y ella agarrándome la mano como que pareciera que era un jaloneo, lo cortaron justo allí".

La morenista detalló que estás "son estrategias que utiliza la derecha porque va abajo, va perdiendo y a todo va a ponerle peros y a todo le va a poner algo para promover en redes".

Y agregó: "Entonces yo creo que los medios serios tuvieron que ver ese hermoso evento del Zócalo y no utilizarlo, porque lo hacen como para dañar, dañar mi imagen hablar de cosas que no son".

Cuestionada por la prensa sobre si con la abanderada federal hay cariño o compañerismo, Brugada Molina respondió:

"No solo somos compañeras de: 'Ay ya me tocó ella', no. Nos conocemos históricamente, nos tenemos cariño, nos queremos".