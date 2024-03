Pese a supuestas amenazas de la oposición, Brugada no solicitará protección para sus actos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a presuntas amenazas de simpatizantes de la oposición de impedir la realización de sus eventos, Clara Brugada, candidata de Morena-PVEM-PT a la Jefatura de Gobierno, aseguró que hará sus actos públicos sin elementos de seguridad que la protejan.

Hoy, durante una asamblea territorial realizada en el Bioparque San Antonio de la alcaldía Álvaro Obregón, la candidata comentó:

“Estoy muy contenta de venir a Álvaro Obregón y decirles que esta ciudad debe ser una ciudad de derechos y de libertad, aquí se debe permitir la expresión pública política de quien quiera, no que se impida, no que se amenace no que genere violencia en los eventos cualquiera que sea”.