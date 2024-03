Jorge Castañeda sugiere “guerra sucia, pero sucia en serio” contra Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El analista Jorge G. Castañeda desató polémica por su intervención del pasado lunes en el programa “Es la hora de opinar” de Foro TV, en Televisa, en la que menciona la posibilidad de emprender una “guerra sucia pero en serio” en contra de la candidata presidencial morenista.

Como todos los lunes, el canciller durante el gobierno del presidente Vicente Fox participó en la mesa que conduce el también analista Leo Zuckermann, junto con el escritor Héctor Aguilar Camín, y en la que se evaluó el arranque de las campañas presidenciales.

Castañeda respondió a la pregunta del moderador en el sentido de cómo vio el inicio de las campañas el 1 de marzo, en la que destacó que la aspirante opositora Xóchitl Gálvez haya elegido la seguridad como el centro de la campaña.

En ese contexto, mencionó la frase que se ha viralizado en redes sociales.

“La otra parte que no hay, todavía no complementa eso, en mi opinión, pero a lo mejor no lo quieren hacer, no sé, es la guerra sucia, pero sucia en serio contra Claudia.

“No es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro, me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico. El manual ahorita es ‘go negative’ con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo.

"El manual ahorita es 'go negative' con Claudia no con López Obrador...o también" dice Jorge Castañeda al sugerir "guerra sucia, pero sucia en serio", pero dice que no lo recomienda. pic.twitter.com/EcWds3N7U6 — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) March 5, 2024

“No lo están haciendo, me dicen a mi que el PRI no quiere, y pues esa es una decisión que en los hechos se va a tomar. Si no lo hacen de aquí a un par de semanas, tres semanas, pues ya no lo hicieron”, expuso Castañeda.

El fragmento fue viralizado por usuarios de redes que simpatizan con el gobierno de la Cuarta Transformación, quienes criticaron las declaraciones de quien también aspiró a ser candidato independiente a la presidencia.