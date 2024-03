"Que se quede con sus insultos": Xóchitl responde a Epigmenio Ibarra y arremete contra Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Xóchitl Gálvez lamentó las declaraciones del productor Epigmenio Ibarra, quien llamó “esperpento” a la candidata presidencial opositora.

En ese contexto, la aspirante presidencial de PAN, PRI y PRD consideró que ese hecho refleja el talante de su adversaria Claudia Sheinbaum, quien, aseguró, nombró a Epigmenio Ibarra como uno de sus voceros.

En su colaboración del miércoles en el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, Epigmenio Ibarra llamó “esperpento” a Xóchitl Gálvez, candidata de PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, aunque aseguró que no es un insulto.

“Me parece que es un esperpento, que es una mezcla grotesca, es un personaje de la realidad deformada”, dijo Epigmenio Ibarra, basando su definición en una obra del escritor español Ramón del Valle-Inclán. “No es un insulto, es una descripción”, afirmó.

“El personaje de Xóchitl Gálvez podría estar en Luces de Bohemia de Valle-Inclán, en esta descripción grotesca de la realidad española de aquellos tiempos”, dijo el también simpatizante del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El talante de Claudia Sheinbaum”

En su conferencia “Sin miedo a la verdad”, Xóchitl Gálvez consideró “lamentable” que dos días antes de la conmemoración del Día Internacional de La Mujer “este personaje” se refiriera a ella de esa manera.

“Y obviamente refleja el talante de Claudia Sheinbaum al nombrarlo como vocero, porque él es vocero de Claudia Sheinbaum”, añadió.

Recordó que condenó cuando el expresidente Vicente Fox agredió a Sheinbaum y a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

“No espero que Claudia lo haga, la verdad, no lo espero, pero sí le advierto a mi equipo que el que se atreva de mi equipo a referirse de esa manera a una mujer no va a seguir trabajando conmigo ni trabajará conmigo. Yo no voy a permitir que nadie de mi equipo ofenda a la mujer.

“Pues porque en el fondo no comparte las causas de las mujeres porque es muy lamentable. Yo tengo la capacidad emocional de que no me genere absolutamente nada de incomodidad su comentario. Ni me siento identificada, ni me siento ofendida, pero esa solidez emocional no la tienen todas las mujeres. Hay que hay que decirlo claramente”, comentó la senadora con licencia.

“En mi caso ha sido producto de enfrentarme a un papá violento, de enfrentar a un cacique en mi pueblo, de una elección de estado en Hidalgo como candidata a gobernadora, de enfrentar hoy al Presidente de la República, ya me curtí.

“Entonces él se descalifica a sí mismo y le quiero decir a mí que no me genera problema, yo no voy a proceder de ninguna manera contra él. Ahí que se quede con sus insultos, esos lo reflejan a él y a su candidata”, concluyó Gálvez.