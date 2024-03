Protestan contra la tala de árboles durante mitin de Sheinbaum en Tultitlán

TULTITLÁN, Edomex. (apro).- “¡No a la tala, no a la tala!”, con este grito fue recibida la candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum, por un grupo de habitantes de los siete barrios de este municipio, quienes pidieron su intervención para evitar que autoridades municipales continúen cortando árboles de la Plaza Cívica.

En su primer mitin de campaña oficial en esta entidad y a propósito del Día Internacional de la Mujer, dijo que hoy “no es para celebrar, aunque sí, porque ¡que vivan las mujeres del estado de México! ¡Que vivan las mujeres de México!… Por primera vez en la historia, después de 200 años de la República, va a haber una mujer en la Presidencia de la República. Y es una mujer humanista, transformadora”.

Antes y durante los 45 minutos de discurso de Sheinbaum Pardo para promover sus propuestas de gobierno, los manifestantes, entre ellos varias adultas mayores, seguían: “¡Morena no nos oye!”; pero la candidata, presuntamente, no los vio, y no hizo alguna referencia a su petición.

Lo que sí ofreció Sheinbaum Pardo para los mexiquenses en general fueron tres cosas: un nuevo sistema de transporte público, acceso al agua y combate a la inseguridad.

Los habitantes que intentaron llamar la atención de la candidata especialista en medio ambiente iniciaron su manifestación desde temprana hora en el mismo lugar donde el 8 de febrero instalaron un campamento para cuidar que no llegue personal del municipio gobernado por la morenista María Elena García para derrumbar más árboles, como hicieron con cuatro de ellos días antes, según contaron.

Los gritos arreciaron cuando el animador de los actos masivos de la candidata anunció que ella había llegado.

Las que también sonaron fueron las porras de “¡Morena!” y “¡Claudia!”, que intentaban opacar a las de los manifestantes. Incluso, intentaron levantar una manta con propaganda morenista para tapar sus carteles.

“Estamos aquí para pedirle a Claudia que nos apoye en esta lucha y que haga entrar en razón a María Elena… Somos un grupo pequeño, pero lo vamos a lograr porque la gente de aquí ama a estos árboles, les traen agua de sus casas, abono. Tenemos derecho de reclamar lo Justo, es la naturaleza de nosotros”, dijo una de las inconformes.

La protesta en Tultitlán no fue la primera en lo que va de la campaña de Sheinbaum Pardo. Como lo reportó Proceso, el pasado martes 5, en San Miguel de Allende, Guanajuato, algunas personas se manifestaron contra la designación de candidatos a cargos populares y el “chapulineo” que podría generar el llamado Plan C.

Apoyo a mujeres

Tanto en su mitin en Tultitlán como en el de Teoloyucan, más tarde, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México reiteró sus propuestas en beneficio de las mujeres y, en particular, para combatir la violencia de género.

En Tultitlán estuvo acompañada sólo de mujeres en el templete, pero en Teoloyucan ya estuvieron sus dos excontrincantes, Ricardo Monreal y Manuel Velasco. Además, Higinio Martínez, candidato al Senado por el Estado de México, alentó a los miles de personas que llegaron en camiones desde distintos municipios a que le gritaran “¡presidenta!”. El otro candidato de la fórmula, Pedro Centeno, también estuvo y fue vitoreado. Según Sheinbaum, el también exdirector del ISSSTE ya le dio la lista de los pendientes en hospitales que dejó por resolver.

Claudia Sheinbaum llamó a los simpatizantes a votar “por todo” por Morena, por el Verde o por el PT, pero en “todas las boletas” para hacer posible el llamado Plan C.

Y prometió “ponerse de acuerdo” con la gobernadora Delfina Gómez para atender las necesidades de los mexiquenses, entre ellas, el transporte público, el agua, la inseguridad, la laguna de Zumpango, el apoyo al campo; entre otros.