Sheinbaum evita hablar de precandidatos asesinados en Maravatío; “¡seguridad!”, le reclaman

MARAVATÍO, Mich. (apro).- Sin mencionar los asesinatos de precandidatos a la presidencia municipal de esta localidad ocurridos a finales de febrero ni la inseguridad que priva en la entidad, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, repitió sin cambios su discurso para combatir a la delincuencia en el país.

La tarde de este viernes, en la plaza frente al Teatro Morelos, que lucía semivacía y desangelada a diferencia de los mítines que tuvo en el Estado de México por la mañana, la morenista hablaba de las becas universales a estudiantes, cuando de entre la gente alguien le gritó: “¡Seguridad!”.

Ella respondió: “¡Ya voy para allá, ya voy para allá!”. Y aprovechó la interrupción para decir que su gobierno seguirá apoyando a los jóvenes:

“Nosotros queremos que los jóvenes estén en las aulas, que tengan derecho a la educación y, a medida que se acerquen a la educación, se van a alejar de las prácticas delictivas”.

Minutos después regresó al tema para presumir lo resultados que tuvo en la Ciudad de México. Luego, aseguró que la gente le pide “mano dura, mano dura”, pero aclaró:

“No, no es un tema de mano dura, es un tema de justicia, en el amplio sentido de la palabra. ¿A qué me refiero? A que nosotros tenemos que garantizar que los jóvenes, seguir garantizando, seguir insistiendo que no se acerquen a las prácticas delictivas y se sigan desarrollando de una manera justa y pacífica”.

La exjefa de gobierno de la CDMX recordó que en su administración sacaron a 11 mil jóvenes de las prácticas delictivas con el programa “Jóvenes unen al barrio”, y propuso que lo aplicará a nivel nacional bajo el nombre de “Jóvenes unen a México”.

Pese a las críticas de la oposición, dijo que seguirá insistiendo en esa estrategia: “La atención a las causas es la medida de más largo plazo para disminuir la inseguridad”:

Otra parte de la estrategia; dijo, es la “cero impunidad” en los delitos.

Y eso, añadió, se hace “con una buena Guardia Nacional, ya inició, pero que tenemos que consolidar”: así como el fortalecimiento de las fiscalías estatales y su coordinación con la Fiscalía General de la República: así como con un Poder Judicial distinto, que no dé amparos a los delincuentes ni que exista la “silla giratoria” para que queden en libertad.

8M para mujeres indígenas

Al inicio de su discurso, Claudia Sheinbaum dedicó el día –8 de marzo– a las mexicanas indígenas:

“Hoy que es el Día Internacional de la Mujer, estando aquí en Maravatío, en Michoacán, le dedicamos este día a todas las mujeres indígenas de México, pero también este día se lo dedicamos a todas las mujeres de México, porque este día no es solamente para reconocernos, (…) es para recordar que las mujeres necesitamos todavía que sean reconocidos todos los derechos’’.

En el acto masivo de la candidata presidencial de la coalición “Sigamos haciendo historia” se observó poca gente y sillas vacías. Aquí no había enormes banderas de Morena ni del PVEM, solo algunas del Partido del Trabajo.

Tampoco había contingentes de maestros ni de sindicatos, como suele haberlos.

Entre los pocos asistentes se observó poca vigilancia de la policía estatal, pero había varias personas vestidas de civil con corte de cabello característico de los militares.

El pasado 27 de febrero, con menos de 12 horas de diferencia, fueron asesinados Miguel Ángel Zavala Reyes, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Maravatío, y su homólogo Armando Pérez Luna, del PAN, fueron atacados a balazos en las calles este municipio de México.