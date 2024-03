Jorge Álvarez Máynez condena represión contra mujeres en Zacatecas, Puebla y Colima

COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, condenó la represión policial sufrida este 8 de marzo por manifestantes que participaron en las marchas por el Día Internacional de la Mujer en algunos estados del país, entre ellos Zacatecas, Puebla y Colima.

En el marco de una visita realizada a esta ciudad como parte de su campaña de proselitismo, consideró que el trato que dieron los gobiernos a las mujeres que protestaron el viernes en estos y otros estados es “pésimo y vergonzoso”, por lo que “varios secretarios de seguridad pública, incluyendo al de Colima, tendrían que poner sobre la mesa su renuncia”.

En Colima atentaron contra la vida de mujeres, niñas, niños, personas de la terceraedad y transeúntes así como empleados de negocios cercanos. Y todavía usaron medios de comunicación para criminalizar a las manifestantes, diciendo que ellas lanzaron el gas bajo efectos de drogas pic.twitter.com/TLVWVR6ap9 — Cherry-Bomb-Cosmica (@SupernovaCherry) March 9, 2024

En el caso de Colima, las manifestantes fueron dispersadas con gas pimienta arrojado desde el interior del Palacio de Gobierno cuando las integrantes del llamado “bloque negro” trataban de derribar la puerta principal del edificio, como ocurrió al final de la manifestación del año pasado.

El gas afectó una amplia área, con afectaciones en ojos, nariz y garganta a menores de edad, mujeres e incluso adultos mayores que observaban desde el jardín Libertad, ubicado frente al inmueble.

Niñas fueron afectadas con el gas lacrimógeno que el gobierno de @indira_vizcaino arrojó durante la marcha de hoy #8deMarzo en #Colima pic.twitter.com/toljOr5NPX — Oscar Adrián (@OscarAdrianL) March 9, 2024

En breve entrevista con representantes de los medios de comunicación, Álvarez Máynez expuso: “No puede generar México videos que le dan la vuelta al mundo donde los policías gasean, patean y agreden a las mujeres que se manifiestan, en un país donde diariamente son asesinadas 11 mujeres”.

Añadió: “Eso no puede ser admisible y por eso estamos solicitando que se revisen esos videos y que se cambien los protocolos; yo he insistido mucho en la academia nacional de mandos policiacos, porque no se está preparando a las policías para enfrentar este tipo de manifestaciones con protocolos, con estándares internacionales, apegados a derechos humanos”.

A pesar de haber infancias, personas adultas mayores y mascotas, las fuerzas de seguridad del estado de Colima lanzaron gas pimienta a las manifestantes del #8M y personas que se encontraban al exterior del Palacio de Colima. pic.twitter.com/Ok7KprDVpn — Robertx ???? (@RobertoMaciasC1) March 9, 2024

El abanderado de MC expresó su solidaridad “con las mujeres que protestan, con las que están injustamente detenidas en varias entidades del país, para que sean liberadas, y en el caso de las que han sido agredidas que se sancione a los responsables”.

Jorge Álvarez sostuvo un encuentro con militantes y simpatizantes, al que acudió Griselda Martínez Martínez, presidenta municipal de Manzanillo con licencia y actual candidata al Senado, así como Martha María Zepeda del Toro, secretaria general del Ayuntamiento de Manzanillo, aspirante a la presidencia municipal de ese lugar.