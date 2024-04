Sheinbaum, Brugada, García Harfuch y Godoy aparecen en video al estilo Friends; los tunden en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy protagonizan un video en TikTok en el que se presentan como el equipo que ganará en la Ciudad de México, con la música y el logotipo de la serie televisiva Friends.

Los aspirantes a la Presidencia, jefatura de Gobierno y al Senado por Morena y aliados aparecen sonriendo y jugado mientras suena un fragmento de la canción “I’ll be there for you” de The Rembrandts, que aparecía al principio de la icónica serie de NBC que se transmitió entre 1994 y 2004.

“Sonrían todos”, se escucha en el video, publicado en la cuenta de TikTok de Sheinbaum, que tenía hasta este lunes 243 mil vistas y 11 mil 800 likes.

Aunque dentro de esa plataforma hay varios comentarios que apoyan la publicación, en otras redes, sobre todo X (Twitter), predominaron las críticas y cuestionamientos.

El video recordó las críticas que surgieron después del arranque de la campaña presidencial, que señalaron un supuesto desencuentro entre Sheinbaum y Brugada.

