Xóchitl Gálvez ofrece decálogo en infraestructura para Veracruz y critica a Rocío Nahle

BOCA DEL RÍO, Ver. (apro).- En su visita al estado, Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición "Fuerza y Corazón por México" a la presidencia de la República, presentó un decálogo en infraestructura para el desarrollo de la entidad, que incluye la segunda etapa del puerto de Veracruz, infraestructura carretera y ferroviaria de entrada y salida al puerto, el libramiento Córdoba-Orizaba, y el puente que unirá la Riviera veracruzana con Boca del Río.

Por la mañana, la candidata sostuvo una reunión privada en el municipio de Emiliano Zapata con candidatos de la coalición “Fuerza y Corazón por Veracruz”, después estuvo en dos eventos en Boca del Río, uno de ellos para el lanzamiento de la campaña juvenil X24.

Criticó la seguridad y la infraestructura carretera en Veracruz, por lo que de llegar a la presidencia, dijo que se podrán concluir las carreteras Ozuluama-Tampico y Cardel-Poza Rica; continuar la Tampico-Ciudad Valle, que conecta la Huasteca veracruzana; dar mantenimiento a la carretera federal 180, que va de Pánuco a Coatzacoalcos, y a todas las del estado; reforzar la seguridad en todas las rutas y recuperar la Marina Mercante.

Las diez propuestas “son factibles y son presupuestables”, dijo.

Gálvez también propuso otros temas, como potenciar la economía de Veracruz; aplicación del Estado de Derecho; energía y agua limpias, baratas y suficientes; educación de vanguardia; infraestructura, y seguridad pública.

En su discurso, criticó a la candidata de la coalición de Morena, Rocío Nahle, por el sobrecosto en la construcción de la refinería de Dos Bocas.

“No vamos a hacer obras faraónicas que están como elefantes blancos.. (sic) ¿cuántos puentes y carreteras pudimos haber construido y dado mantenimiento si la construcción de la refinería de Dos Bocas se hubiera apegado a lo que ellos dijeron que iba a costar?”.

Gálvez se sumó a la polémica por las propiedades de la familia de la candidata Rocío Nahle.

“En Veracruz queremos experiencia, queremos capacidad, queremos honradez. ¿Pero, qué tal las residencias? ¿Qué tal las cuentas? ¿Qué tal los cuates? ¡Cómo se han hecho millonarios con semejante proyecto! Y miren que esto lo he seguido como senadora, conozco la historia de la refinería de Dos Bocas”.

Durante la sesión de preguntas y respuesta con la prensa, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) hacer una campaña para comunicar a los ciudadanos que los programas sociales no son del gobierno.

“Hago un llamado al INE para que me dé una cita para proponer la campaña, porque la gente tiene miedo de que le quiten los programas, debe dar un manotazo en la mesa para evitar que los programas se usen en favor de una candidata”.

También pidió al órgano electoral ser más enérgico respecto al actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay más de 40 resoluciones del INE que el presidente no ha atendido. El presidente es el jefe de campaña de Claudia Sheinbaum. El presidente opera desde Palacio Nacional, por eso el país está en llamas”.

Para el debate del próximo domingo, señaló: “Me estoy preparando desde chiquita. Durante mis cinco años como senadora vi muchas cosas sobre el tema de salud y educación. Lo siguiente es mi mero mole, la transparencia y el combate a la corrupción, son temas que yo he abordado, me siento fuerte y segura, son temas que conozco y he trabajado”.