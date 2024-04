Jorge Álvarez Máynez promete renunciar si le comprueban que cometió acoso sexual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia, prometió que, si le comprueban que cometió acoso sexual, renunciará a la candidatura y a la política.

En su visita a la Universidad de Guadalajara, el candidato emecista negó haber acosado a la abogada Ana Castelán Valenzuela y dijo que nunca le han presentado una denuncia.

“Esta denuncia a la que te refieres, que hace una persona a la que el PRI le dio una regiduría para hacerlo contra mí, si me denuncia formalmente, me prueba que lo hice, o resulto culpable, renuncio a la candidatura y renuncio a hacer política el resto de mi vida. Yo no hice eso. Yo no hice eso”, resaltó.

El candidato zacatecano afirmó que le gustaría que hubiera una denuncia para que pueda defender su honor.

“A mí nunca nadie me ha presentado una denuncia, eso no es una denuncia. Ojalá hubiera una denuncia para que yo pudiera defender el honor, porque ¿sabes qué es lo que pasa con esas cosas? Cuando mi hijo busque el nombre de su padre en internet, puede estar una cosa de esa bajeza”, detalló.

Para finalizar, Álvarez Máynez enfatizó que se les debe creer a las mujeres, ya que muchas han sido violentadas, por lo que su respuesta no es para minimizar esos casos.

“No quiero que este caso, que esta respuesta sirva para que se diga, ‘ya ven, las mujeres inventan’. No, las mujeres no inventan. Las mujeres en este país son violentadas, son agredidas, son acosadas. Somos un país que debería de verse en el espejo con mucha vergüenza por la violencia que enfrentan las mujeres. No quiero utilizar esta respuesta para minimizar el asunto”, enfatizó.