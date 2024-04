La familia de Sheinbaum sí tiene cuentas en paraísos fiscales: Kenia López Rabadán (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora del pan, Kenia López Rabadán, aseguró que la familia de Claudia Sheinbaum tiene cuentas en paraísos fiscales y mostró un audio en el que la candidata presidencial aceptó que su abuelita tuvo una cuenta y la heredó “principalmente a su tía”.

México tiene que saber cuánto dinero de la familia Sheinbaum hay en paraísos fiscales.



El caso de los Panama Papers demuestra que la señora Sheinbaum no solo es fría y sin corazón, además está metida en corrupción y le miente a los mexicanos.



— Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) April 10, 2024

En el pleno del Senado, la legisladora resaltó que Claudia Sheinbaum negó categóricamente que su familia tuviera cuentas en paraísos fiscales cuándo Xóchitl Gálvez, candidata opositora la cuestionó al respecto.

“Claudia Sheinbaum mintió en el debate del INE, le mintió a millones de mexicanos, sabemos ya que sí, que su familia tiene cuentas en paraísos fiscales y la primera pregunta es ¿cuánto dinero tienen? ¿cuántos millones de pesos tiene en paraísos fiscales que obviamente están ahí porque están lavando dinero o porque no quieren pagar impuestos. Son una vergüenza”, señaló.

Resaltó que todo lo que han dicho es pura politiquería, ya que la señora ‘corcholata’ ya aceptó que su familia sí tiene dinero y es necesario que México lo sepa, además cuestionó a los legisladores de Morena de por qué Claudia Sheinbaum tiene dinero fuera del país.

“¿Es dinero turbio?, ¿es ilegal?, ¿por qué le mintió a México?, ¿por qué es capaz de mentir enfrente de millones de mexicanos?, sin lugar a dudas, hoy queda claro que solamente que los señores de Morena están cercanos y ligados al narco, que no solamente ustedes están ensangrentando al país y hoy queda claro que su ‘corcholata’ miente”, resaltó.

Además, afirmó que México tiene que saber que saber cuánto dinero de la familia Sheinbaum hay en paraísos fiscales o el esquema de evasión de impuestos de la señora que quiere continuar “un segundo piso de la corrupción”.

“Vimos por qué es fría, por qué no tiene corazón. Lo vimos. Le preguntaron específicamente por qué no hizo nada, si sabía un año antes de las irregularidades del colegio Rébsamen y como jefa de Gobierno, como alcaldesa de Tlalpan, no hizo nada. Y la señora Sheinbaum ni siquiera parpadeó; 26 personas perdieron la vida, 19 de ellos, por cierto, niños. No solamente es fría y sin corazón, sino además está metida evidentemente en temas de corrupción y miente”, concluyó.