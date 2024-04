Sheinbaum ofrece terminar con el uso de glifosato, aunque paulatinamente

CHINAMECA, Mor. (apro).– Claudia Sheinbaum se comprometió ante campesinos a terminar con el uso del glifosato, un herbicida perjudicial para el ambiente, pero de forma paulatina porque “ya vimos que su sustitución no es tan sencilla”.

En el marco del 105 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata Salazar y de la firma del Acuerdo Nacional para una República Rural, Justa y Soberana, frente a unas cuatro mil personas representantes de una veintena de organizaciones campesinas del país, dijo que es necesario hacer una “transición a lo ecológico”, pues, aunque es difícil, es la única manera en la que se pueden conservar los suelos y las aguas, temas sensibles para el público que la escuchaba.

La transición ecológica en el campo no es fácil, dijo, “es difícil, no es sencilla, no es algo trivial. Ya vimos todo el tema del glifosato, que su sustitución no es tan sencilla, pero tenemos que caminar hacia allá, tenemos que caminar con la protección de las mexicanas y los mexicanos, tenemos que caminar con la protección de nuestros suelos, de nuestras aguas”. Luego hizo un llamado a continuar con el conocimiento tradicional, pero también con las aportaciones de la ciencia.

Acompañada del activista defensor del territorio Ignacio del Valle Medina, que encabezó la oposición al aeropuerto en Texcoco, quien acudió con varios integrantes de su organización y sus tradicionales machetes, así como de un nieto del general Zapata, Manuel Zapata, del sociólogo Armando Bartra y representantes de las organizaciones campesinas, la candidata a la Presidencia refrendó que no se sembrará ni entrará al país el maíz transgénico.

Dijo también, repitiendo la vieja consigna de las organizaciones campesinas: “Sin maíz no hay país, no va a entrar el maíz transgénico a nuestro país, porque (el maíz) representa la historia de nuestro país, nuestra cultura, nuestro conocimiento de lo que históricamente ha sido esta forma de alimentación de los mexicanos y las mexicanas que se produjo en Mesoamérica, que lo hemos enviado a todo el mundo, pero que aquí tenemos que seguir conservando nuestras variedades del país”.

Los compromisos que firmó Claudia Sheinbaum con dos representantes de las organizaciones presentes fueron: apoyar las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador, en particular la que se refiere a reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, así como los planes de justicia; continuar con los programas Sembrando Vida, producción para el bienestar, Bienpesca, planes de justicia, fertilizantes gratuitos, precios de garantía; buscar una relación directa entre productores y mercado, es decir, apoyo a la comercialización de los productos del campo; fortalecer y crear nuevas formas de financiamiento del campo.

También dedicaron un espacio amplio al tema del agua. “Hay que terminar con la privatización del agua”, dijo Sheinbaum. Para ello se planteó una reforma a la Ley de Aguas Nacionales que permita una redistribución del líquido, que evite concentraciones y que amplie la cantidad de distritos de riego, pero, además, hay que tecnificar el campo, dijo la candidata, que impliquen subsidios para impulsar el riego, con el pago a la electricidad.

Se planteó también la protección a la biodiversidad; el fortalecimiento a la propiedad social de la tierra resolviendo los conflictos agrarios y terminando el rezago que vive el sector; reconocimiento a los jornaleros agrícolas, dejar de tratarlos como campesinos de segunda y garantizarles una vida plena y con todos sus derechos laborales y humanos; se hizo especial énfasis en el logro de la soberanía alimentaria y la autosuficiencia, particularmente en el maíz blanco.

Finalmente, Sheinbaum hizo énfasis en que “es tiempo de las mujeres”, por lo que se ofreció la posibilidad de diversos programas que reconozcan a las mujeres como sujeto de derecho en el campo, su derecho a ser propietarias, así como productoras o jornaleras.

También se habló del combate a la pobreza y terminar con la pobreza extrema en el campo. En ningún momento se hizo alguna referencia al origen de los recursos para cumplir las promesas de este día en Chinameca, pero los productores se fueron felices del evento luego de la firma del acuerdo.

Cabe destacar que Ignacio del Valle, líder de los campesinos de San Salvador Atenco, hizo un panegírico de la candidata como continuadora de la “cuarta transformación”.

Dijo que se mantienen en el compromiso que hicieron en 2018 con López Obrador: “Venimos a ratificar el compromiso de impulsar desde abajo, a ras de tierra, los principios de la cuarta transformación de la vida pública del país: no robar, no mentir, no traicionar al pueblo. Queremos estar presentes y activos como lo hemos estado”.

Luego hizo un llamado “al campesinado y al pueblo de México a defender las conquistas de este pueblo y que de alguna manera el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado”, además de un llamado a “combatir la injerencia extranjera y la guerra sucia de los conservadores neoliberales y los porfiristas del PRI, el PAN y el PRD”.

En el evento estuvieron la candidata a la gubernatura de Morena, Margarita González Saravia, así como Adán Augusto López Hernández, nuevo coordinador político de esa campaña, y el miembro del equipo de Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña.

Cosa curiosa, la maestra de ceremonias presentó a este último como “Diego Fernández Noroña”, en un lapsus de confusión con el excandidato panista a la presidencia Diego Fernández de Ceballos.

El petista, que se dio cuenta del error, se levantó sonriente y moviendo la cabeza en forma negativa levantó el brazo y saludó al público.