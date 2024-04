Sheinbaum descarta responder a Xóchitl Gálvez “cuando ese es el nivel del debate”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La polémica post-debate presidencial continúa. Este jueves, la candidata de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum, evadió la indirecta que le lanzó su opositora, Xóchitl Gálvez, por vivir en un departamento rentado a sus 61 años: “No vale la pena entrar en un debate cuando ese es el nivel del debate”, respondió.

Y es que, esta mañana, en un acto de campaña, la exsenadora de la oposición recordó un momento del primer debate presidencial el pasado domingo:

“(Sheinbaum) me reclamó que yo vivo en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto”, expresó.

Desde Mexicali, Baja California, donde comenzó su gira de campaña de tres días en esa parte del norte del país, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México fue cuestionada sobre esa declaración.

Con su ya conocida evasión de declaraciones polémicas de sus opositores, la morenista solo contestó: “No vale la pena entrar en un debate cuando ese es el nivel del debate”.

La prensa le insistió al preguntarle si ese nivel de debate de la candidata de la oposición es desesperación, a lo que contestó:

“Ya no voy a tocar el tema, la verdad. Ya hubo debate, vámonos con las propuestas y ya tocará el tiempo para el próximo debate”.

La crítica de Xóchitl Gálvez ocurrió luego de que, en el debate presidencial, Claudia Sheinbaum criticó que, mientras ella vive en un departamento rentado, su opositora habita en una casa relacionada con el llamado “Cártel Inmobiliario” en la alcaldía Miguel Hidalgo, que ella misma gobernó.

Desde que era jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum ha declarado que vive en un departamento ubicado en la colonia Toriello Guerra, en la alcaldía Tlalpan. De hecho, durante la pandemia por covid-19 y aprovechando el llamado de “quédate en casa”, grabó videos desde el interior de dicho departamento. También lo ha hecho al lado de su hoy esposo, Jesús María Tarriba, quien vive con ella.

El equipo de Sheinbaum ya pidió cita en el INE

Claudia Sheinbaum confirmó que su equipo de campaña y los representantes de los partidos de la coalición que la abanderan ya solicitaron por oficio una reunión con consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) para hablar de temas relacionados con el primer debate y de otros relacionados con la campaña.

“No voy a ir personalmente, se está pidiendo una cita. Creo que ya se envió el oficio, por parte del partido de Morena, del PT, del Verde y también de mi equipo de campaña, se está pidiendo una cita para ese grupo”, el Comité de Campaña”, aclaró.

Sobre la petición de su contrincante Xóchitl Gálvez al INE de aclarar que no se deben usar los programas sociales en las campañas y la respuesta negativa del Instituto con el argumento de que ya hay una ley que combate los delitos electorales, la abanderada morenista agregó:

“Es que, así es. Ellos hablan de que los programas sociales son temporales y quieren que el INE haga una campaña para decir que los programas sociales no se van a quitar, ¿no? Le toca a cada candidata, a cada partido político defender sus posiciones”.

Y agregó: “Los únicos que, por convicción, defendemos los programas y los derechos del pueblo somos nosotros, somos Morena”.

Por último, Claudia Sheinbaum reiteró el calificativo de “autoritaria” la petición de Gálvez de prohibir las conferencias “mañaneras” para evitar la presunta intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral.

“Ayer lo dije, que me parecía que quitar las mañaneras y además de que ya lo decidió el Tribunal Electoral, es un absurdo y además es autoritario porque es quitarle la posibilidad de expresión al presidente de la República y nosotros estamos por la libertad de expresión”, afirmó.