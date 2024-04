Xóchitl Gálvez: "Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio eres bien güey” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición PRI-PAN-PRD, desató polémica tras declarar que "si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio eres bien güey", en alusión a la postura de su adversaria Claudia Sheinbaum, quien presume que vive en un departamento rentado.

Horas más tarde, se retractó a medias de la declaración que hizo durante un encuentro con mujeres en Naucalpan.

“Por cierto, (Sheinbaum) me reclamó que yo viva en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado, si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio eres bien güey, con todo respeto”, fueron las palabras de Gálvez mientras hablaba de su intención de que las mujeres tengan su propio patrimonio.

Asimismo, se llamó una empresaria honesta y ética, que no ha robado; defendió a su esposo, de quien dijo que “además de empresario es rockero”, a lo que agregó: “el exesposo de ella además es ratero. Porque a ese sí lo vimos con bolsas de dinero, con bolsas de dinero de Carlos Ahumada en un escritorio.”

El comentario desató críticas en redes sociales_”La candidata del PRIAN acaba de perder todos los votos de los adultos mayores y ni cuenta se dio”, tuiteó el usuario @YoSoyPedrero.

??#ULTIMAHORA | Si a los 60 años no haz hecho tu patrimonio eres bien güey: Xochitl Gálvez.



La candidata del PRIAN acaba de perder todos los votos de los adultos mayores y ni cuenta se dió. pic.twitter.com/jjaLwVHmwq — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) April 11, 2024

“Tonteando a la gente en pobreza o a generaciones más jóvenes que la tienen mucho mas difícil de lo que lo tuvo ella”, publicó la analista Viri Ríos.

“Si a los 60 años no has podido comprar casa eres bien güey” nos dice Xochitl.



Tonteando a la gente en pobreza o a generaciones más jóvenes que la tienen mucho mas difícil de lo que lo tuvo ella.



pic.twitter.com/6h4rovwG1Q — Viri Ríos (@Viri_Rios) April 11, 2024

Más tarde, Gálvez aprovechó otro evento para aclarar su opinión sobre el no tener patrimonio a los 60 años y explicó que se refería al comentario que le hizo la candidata por Morena, Claudia Sheinbaum, durante el Primer Debate Presidencial, cuando la exjefa de gobierno de la CDMX le cuestionó a Gálvez que viviera “en una casa del Cártel Inmobiliario”.

“Voy a aprovechar para hacer una aclaración, porque hice una declaración de que hay que ser muy güey para que a los 60 años… Me refería a la señora Sheinbaum, que en el debate me dijo yo tenía una casa y ella vivía en un departamento rentado, ella tiene cuentas en paraísos fiscales, ella ha tenido sueldos como jefa de gobierno, ella ha sido funcionaria pública en la ciudad de México (…) si ella a los 60 años no ha sabido administrar sus recursos –que ganado como funcionaria pública– es su problema, pero la referencia, la referencia fue clara y contundente a la señora Sheinbaum”, explicó.

La candidata pidió que no saquen de contexto la declaración.