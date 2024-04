“¡Ya se la saben!”; candidata de Morena parodia un asalto y desata críticas (Video)

PUEBLA, Pue. (apro).- Nayeli Salvatori, exdiputada federal y actual candidata a legisladora local por Morena, causó indignación y reclamos en redes sociales por parodiar un asalto al transporte público entre sus compañeros de campaña.

“¡Cámara, ya se la saben, celulares y carteras, ándeles!”, exclama la candidata en el ya conocido tono que usan los asaltantes en diversas ciudades del país.

En el video se puede observar también a Víctor Correau Galeazzi, candidato de Morena a alcalde de San Andrés Cholula, quien festeja entre risas la broma de Salvatori, junto con otros integrantes del equipo de campaña que se trasladan en una minivan.

En sus redes, la candidata compartió el video con la frase: "Conmigo en campaña nadie se aburre".

Critican a Nayeli Salvatori, candidata a la diputación local de Cholula, en Puebla, tras realizar una "broma" en la que recreó un asalto en el transporte público.

Sin embargo, el video causó protestas de usuarios, quienes le reclamaron a la morenista por hacer apología de la problemática que miles de ciudadanos padecen a diario y que puede llegar a ser traumática y frustrante.

“Total insensibilidad a la realidad que viven los mexicanos”, “Qué vergüenza que te parezca un chiste, qué vergüenza que tengamos este nivel de candidatas”, fueron algunos de los reclamos de los usuarios.

Mientras que otro le hizo ver su falta de empatía con quienes han sufrido este tipo de asaltos: “¿Tú crees que le va a dar gracia tu parodia? Trata de ser más empática con la gente, no da risa, da tristeza y frustración”.

En una entrevista posterior con el portal Publikt Al Natural, la también exlocutora radiofónica adjudicó estas reacciones a sus opositores panistas y al uso de bots para atacar a “la marca” Morena.

“Todo mundo hemos jugado con ese tema. No es un tema de juego… pero a ver, los mexicanos siempre hacemos como mofa de todo, obviamente ahorita los panistas están colgando este video y ahora los santos se vienen a colgar de ¿cómo te burlas? No me estoy burlando, simplemente estoy jugando con mi equipo”, declaró.

Recordó que en los municipios de San Pedro Cholula y San Andrés Cholula gobierna el PAN y se viven problemas de inseguridad. Aseguró que ella misma ha sido asaltada para sostener que no lo toma a burla.

“El problema es cuando una broma, un meme, una frase chistosa, la politizas; ya es cuando vienen los ataques, porque te puedo asegurar que, si yo no fuera candidata, la gente lo aplaude, pero se dejan manipular mucho por las cabezas de arriba”, agregó.