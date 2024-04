Álvarez Máynez llamó cerdo a “Alito” Moreno al acusarlo de querer robarle su canción de campaña (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceo.com.mx).- Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) llamó cerdo a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, al acusarlo de querer robarle los derechos de su canción de campaña.

¡Atención México! Este es un llamado a la acción. El PRI y la vieja política se quieren robar nuestra canción pero no lo vamos a permitir.



No nos van a quitar la sonrisa y tampoco el derecho a que México vuelva a sonreír.



Puedes seguir escuchando la canción aquí uD83DuDC49… pic.twitter.com/S7xOxHxf52 — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) April 13, 2024

“Imagínense estos cerdos, eres un cerdo “Alito” Moreno, eres un cerdo, pero mira la diferencia es que entre ustedes y nosotros es que nosotros vamos sonreír, ustedes saben que la gente nunca podría poner en sus fiestas, en sus bodas, en sus cumpleaños, en el antro, una canción del PRI, ustedes saben que ya se van que los mandamos al tercer lugar, que se van al basurero de la historia”, enfatizó.

En un video que subió a sus redes sociales, Álvarez Máynez acusó que el PRI busca “robarle” la canción de su campaña, ya que están reclamando los derechos de autor cuando esta fue compuesta por el equipo de trabajo de Movimiento Ciudadano (MC).

“Con la novedad que la vieja política volvió a hacer una marranada, decenas de miles de personas me reportando que tiraron la canción de Spotify. El PRI de ‘Alito’ Moreno de Campeche, contratando a una persona que se llama Moisés Salah de Campeche utilizaron artilugios, trampas legales para disputar los derechos de autor de la canción que es nuestra, que es de Yuawi, de Moy Barba, que es de la gente que siempre ha trabajado con Movimiento Ciudadano”, explicó.

El candidato emecista detalló que el PRI dice que la canción es de ellos y están reclamando que la gente no la use, después de que asegurará que la hicieron la más viral en México, incluso tiene videos de ella por todo el mundo.

El aspirante zacatecano enfatizó que la canción la van a retomar y que la seguirán entonando en todos los espacios, “que México vuelva a sonreír, a mí no me quitan la sonrisa, no me la quitas “Alito”, ni Xóchitl, tramposos, no me quitarán esta sonrisa, ni a este país”.