Arturo Zaldívar denuncia “alianza” entre Norma Piña y Xóchitl; equipara su caso con el del desafuero

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Ante la instrucción girada por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, de investigar a colaboradores de su antecesor, Arturo Zaldívar, el exministro la acusó de estar coludida con la candidata a la presidencia Xóchil Gálvez.

En su cuenta de X, antes Twitter, el exministro que renunció a la SCJN para integrarse a la campaña presidencial de la candidata por la coalición Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum, exhibió como prueba de la colusión un video de campaña de la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, en el que recomienda a la morenista a dejar de ser “tapadera de las acusaciones de corrupción” de Zaldívar.

Para el vocero de la candidata oficialista, el inicio de la investigación a partir de una denuncia anónima instruida por Norma Piña, muestra que ella y Gálvez, “están desesperadas porque su campaña no sólo no levanta sino que se hunde”.

