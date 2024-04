PAN, PRI y PRD denuncian por peculado a exoperador de Moreno Valle reclutado por Morena

PUEBLA, Pue. (apro).- La coalición Corazón y Fuerza por México dio a conocer que presentó una denuncia penal en contra del ex diputado panista, Eukid Castañón Herrera, por supuesto peculado por un monto de 568 millones de pesos cometido durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, quien llegó al poder postulado precisamente por el PAN y el PRD.

El dirigente nacional del PRD; Jesús Zambrano, junto con el panista, Marko Cortés y el priísta, Alejandro Moreno, informó, en rueda de prensa en la Ciudad de México, que la denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Esto, luego de que Eukid Castañón, quien fue el principal operador político en el sexenio panista de Moreno Valle, ahora participa en la campaña del candidato de Morena a la alcaldía de Puebla capital, José Chedraui Budib.

Aunque Moreno Valle gobernó Puebla de la mano del PAN y del PRD, Zambrano señaló que la denuncia se basa en que, durante los años 2013 y 2014, Castañón fungió como secretario de la Contraloría y de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación en esos años se detectaron irregularidades por un monto de 568 millones de pesos.

En ese sentido, el perredista acusó que Castañón sería responsable de ese desvío de recursos y presunto peculado, luego de que como Contralor estatal no vigiló, como debió ser su función, el uso correcto de los recursos públicos federales que se le asignaron al gobierno de Puebla.

Cabe recordar que el también ex legislador federal panista estuvo en prisión de marzo de 2020 a octubre de 2023, acusado de los delitos de extorsión y de lavado de dinero.

Aparte de este personaje del morenovallismo, los dirigentes mencionaron que otros ex priístas que estuvieron en la cárcel se están incorporando a Morena, y señalaron los casos de Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas, quien hoy es candidato al Senado por el PVEM y Raymundo Martínez, hijo del ex presidente municipal de Toluca, quien opera para Eruviel Ávila

En el caso de Martínez, quien está vinculado a proceso por su supuesta participación en el delito de secuestro expres con fines de extorsión, Alejandro Moreno dijo que éste pagó una fianza de un millón de pesos para enfrentar el proceso en libertad y que ahora opera para Morena a través del ex gobernador Eruviel Ávila.

“Lo que se acredita es que están sacando a delincuentes confesos de la cárcel para meterlos de candidatos u operadores en Morena”, aseguró Alejandro Moreno, “lo que están haciendo es intercambiar impunidad, con tal de pretender ganar las elecciones… Morena y sus aliados agarran a la basura política y se la llevan con ellos a trabajar”.