Abuchean a Xóchitl Gálvez en la Universidad de Guadalajara (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz fue abucheada durante una visita de proselitismo a la Universidad de Guadalajara y, en medio de un tumulto, debió abandonar el campus.

Los hechos ocurrieron en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), donde sostuvo un encuentro con comunidad universitaria y simpatizantes.

El reclamo, en parte, surgió porque los universitarios reclamaron que la mayor parte del auditorio del CUCEA, donde hizo su exposición la candidata del PRI-PAN-PRD, fue ocupada por políticos y simpatizantes más que por el alumnado.

El abucheo pretendía ser contrarrestado por simpatizantes de la candidata presidencial pues, mientras el grupo de universitarios que la esperaban afuera del auditoria correaba “fuera Xóchitl” y “la CUCEA no te quiere”, otro grupo repetía “presidenta” e intentaba conseguir una fotografía con ella.

La situación que se presentó hoy se suma a una cadena de informaciones y tropiezos de campaña que se han suscitado desde días antes del debate.

