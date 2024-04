“Voy a respetar el resultado de la elección”: Álvarez Máynez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia, dijo que respetará los resultados de la elección, ya que es la decisión de la gente.

“Ustedes son el cambio que requiere este país, no el próximo presidente o la próxima presidenta, porque hay que estar siempre abiertos; creo en mí, creo que en lo que vamos a lograr, pero yo voy a respetar el resultado, lo que la gente decida después de una elección”, resaltó.

En su visita a la Universidad Anáhuac Norte, el candidato emecista enfatizó que un solo partido no va a cambiar el país.

“Pero no va a cambiar el país un nuevo partido, no lo cambió en el 2000, no lo cambió en el 2006, no lo cambió en el 2018, ni va a cambiar el país una persona”, enfatizó.

Reiteró que el cambio tiene que venir desde los jóvenes, que se involucren a problemas sociales.

“Lo que tienen que hacer los jóvenes y las jóvenes de este país es hacer esto los próximos seis años, tomar el destino del país en sus manos, hacer de éste el mejor México de la historia que nos haya tocado vivir y hacerlo para las personas que vienen después de nosotros”, finalizó.