“No es que las cosas se caigan solas”, dice Taboada sobre incidente en el tren El Insurgente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No es que las cosas se caigan solas”, dijo el candidato de la alianza “Va por la CDMX", Santiago Taboada, sobre la grúa o “lanzadora de dovelas” de la construcción del Tren Interurbano que cayó al piso en el tramo Presa Tacubaya, ubicado en colonia Liberales de 1857, de la alcaldía Álvaro Obregón, muy cerca de la terminal Observatorio.

Este miércoles, el panista dio un recorrido en la colonia Santiago Sur, de la alcaldía Iztacalco, desde donde habló sobre el incidente en el tramo de obras del tren “El Insurgente”: “Esta obra no está ni bien planeada, no está ni bien atendida hacia los vecinos (...) es una obra que lleva más de seis años que no han podido concluir”.

En cuanto al comunicado que emitió la Dirección General de Obras para el Transporte de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), en el que explicó que “se presentó una falla y la lanzadora se desplazó hacia el piso”, el aspirante a gobernar la ciudad opinó: “No es un tema de brujería, no es un tema de falta de capacidad, no es que las cosas se caigan solas, como ese boletín que dice se deslizó hacia el cielo”.

A este gobierno inepto de MORENA se le sigue cayendo la #CDMX.



Tal parece que de plano no saben hacer nada bien, lo bueno que estamos a pocos meses de que termine la pesadilla, porque #YaSeVan.



Gracias a Dios sin heridos ni personas fallecidas en esta ocasión.

También recordó que el pasado 16 de enero se cayó una dovela de concreto de la misma obra sobre la Calzada Minas de Arena, en la zona de Observatorio, lo que ocasionó daños a dos vehículos estacionados: “Estuvimos en la primera caída en Álvaro Obregón, y prácticamente es una tragedia todos los días”.

Ayer, en un encuentro con el sector inmobiliario, en la colonia Bosques de las Lomas de la alcaldía Miguel Hidalgo, Taboada catálogo el Tren Interurbano como “una tragedia de obra” y dejó claro de quién considera que es la responsabilidad de terminarlo: “Me parece que esa obra la tiene que cumplir el Gobierno Federal porque ya pasaron más de siete años”.

Además, criticó que el proyecto del sexenio del priista Enrique Peña Nieto no llegue hasta el Aeropuerto de Toluca: “Ni siquiera eso pudieron planear”.

Lía Limón culpa a Morena

La alcaldesa con licencia de Álvaro Obregón que busca reelegirse en el cargo, Lía Limón, publicó un video en el que responsabilizó a la actual administración de la caída de la lanzadora de dovelas: “Otra más del tren interminable y de los inútiles del Gobierno de Morena”.

Y sentenció: “Eso pasa cuando contratan a los hijos del presidente (Andrés Manuel López Obrador”.